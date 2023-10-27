iPhone 6s不死！ 蘋果為8款舊機釋出專屬更新 一代神機繼續再戰
日前蘋果正式釋出iOS 17.1版本，其中有不少更新都是針對iPhone 15所優化，但也沒忘記舊iPhone的使用者，同步釋出iOS 16.7.2及iOS 15.8，可以替無法升級的用戶提供安全性漏洞的補強，就連一代神機iPhone 6s都能更新再戰。
記者周淑萍/綜合報導
iOS 17 需配置A12晶片才能升級，因此今年 iPhone X、iPhone 8與iPhone 8 Plus都無法再更新上去，但官方針對舊手機用戶的安全性還是照顧有加，釋出iOS 16.7.2版本，根據蘋果官網說明修復了16個安全漏洞，包含核心動畫、Find My、ImageIO、天氣、Siri、郵件草稿、Pro Res、Safari、WebKit等。
此外，還有iOS 15.8提供iPhone 6s、iPhone 6s Plus、iPhone 7、iPhone 7Plus、iPhone SE（第一代）等機型更新，主要針對漏洞進行修復，據稱，該漏洞可透過核心權限執行任意程式碼，可能已被積極利用。
而最新的iOS 17.1版本，主要修復iPhone 15可能導致顯示影像殘留的問題，讓三全音回歸，同時AirDrop可以透過網路傳輸，充電的電量上限到 80%維持電池健康度等多項功能。但溫馨提醒，升級到iOS 17有部分用戶發生LINE聊天室內無法編輯圖片，造成「破圖」的狀況，且升級到iOS 17.1依舊還沒解決。