麥當勞APP全球版6大QA懶人包！舊版無法登入　點點卡儲值金轉移

我是廣告 請繼續往下閱讀
麥當勞APP全球版已上線，舊版APP於12月20日即將畢業，原麥當勞APP優惠券已於10月25日為最後兌換日。即日起建議消費者，使用全新麥當勞APP全球版享回饋優惠；10月獲得之積分可於舊版APP服務截止前，將積分轉點數，逾期未兌換之積分將自動作廢。
原麥當勞APP隨買店取購買商品券或點數商城點數兌換之商品券，可依效期於原麥當勞APP使用；或可至麥當勞LINE官方帳號之隨買店取購買商品券或點數商城將點數兌換成商品券繼續使用。
📌如何註冊全新麥當勞APP全球版？
在App Store、Google Play搜尋「麥當勞全球版」下載，完成e-mail註冊全新麥當勞APP全球版，提醒大家須建立新帳號。全新麥當勞APP全球版可在全球麥當勞65個已推出的市場使用，等於出國也能吃得到當地優惠！不過目前美國不適用。
📌全新麥當勞APP全球版適用範圍
麥當勞APP全球版可於麥當勞餐廳、自助點餐機、得來速、歡樂送使用，只有部分餐廳（宜蘭新月廣場、信義誠品）及外送（foodpanda/ Uber Eats）不適用 。
📌點點卡還能使用嗎？點數及儲值金轉移「麥當勞LINE官方帳號」
由於舊版麥當勞APP預定於年底停止服務，即日起點點卡服務將移轉至麥當勞LINE官方帳號。建議大家至LINE官方帳號內，使用原APP帳號完成好友綁定，原麥當勞APP中的點點卡資訊將同步顯示，另亦可繼續使用實體點點卡。麥當勞LINE官方帳號同時提供行動點點卡、隨買店取、點數商城、客服小幫手等功能。
點點卡的點數即儲值金，也將轉移至LINE官方帳號點數商城兌換成商品；一樣進入點點卡專區即可儲值或付款。如需退費，建議消費者可撥打麥當勞客服專線，或填寫退費申請書並備妥所需文件後，透過掛號方式郵寄處理。據了解，麥當勞點點卡只適用於台灣麥當勞，故無法與「麥當勞APP全球版」綁定合併服務。
📌M Point是什麼？每1元賺1點可累積兌換回饋
M Point是全新麥當勞APP全球版的會員回饋機制，不限支付方式（現金、信用卡、LINE Pay、點點卡等）和消費金額，於麥當勞餐廳及歡樂送網路訂餐並登入會員，消費掃描QR code、自助點餐機則輸入會員QR Code下方M開頭的3-6位數字代碼。
每1元就能賺1個M Point，累積的M Point可於麥當勞餐廳免費兌換指定商品。兌換時開啟APP點擊主選單的「回饋優惠」，瀏覽所有可兌換的回饋商品，點選喜歡的回饋券，並點擊下方按鈕「兌換」，即可獲得回饋券。
提醒大家，使用麥當勞禮券不得累積M point，若有現金合併使用，則現金部份得以累積；如果在點餐時沒有掃描會員QR Code，則無法獲得M Point，且無法透過任何方式補登M Point。
消費者可於全新麥當勞 APP中，功能列點選「回饋優惠」於會員 QR Code 左下方可看到目前 M Point 總額，點擊該區域可以看到詳細的M Point紀錄；M Point自獲得日的次年當月底到期，逾期立即失效，如2023/11/13 交易後獲得的 M Point，可以使用至 2024/11/30；每個帳戶M Point餘額累計上限為50,000，一旦達到最大餘額上限或超過每日限額最多10筆交易，後續訂單將無法繼續賺M Point；麥當勞有權在事先通知或不事先通知的情況下更改M Point上限數量。
📌麥當勞APP全球版上線！大薯、麥克雞塊「8款買一送一」優惠
◾️10月26日至11月1日：「大薯買一送一」及「中杯可口可樂買一送一」優惠券。
◾️10月30日至11月5日：「經典那堤（冰/熱）買一送一」 等優惠券。
◾️11月6日至11月12日：「金黃地瓜條買一送一」及「經典美式（冰/熱）買一送一」。
◾️11月8日至11月21日：於麥當勞餐廳消費及歡樂送網路訂餐，同享M Point兩倍送。
◾️11月13日至11月19日：「4塊麥克鷄塊買一送一」。
提醒大家，開啟全新麥當勞APP全球版即可獲得多張優惠券；每筆交易只能使用一張回饋券或優惠券；麥當勞APP全球版限會員本人使用，無法就M point／回饋券／優惠券進行轉移；回饋券或優惠券效期依券面顯示為主，已兌換的回饋券或優惠券建議於效期內使用完畢，逾期未使用視同放棄，回饋券恕無法要求返還M point，亦不得要求更換等值商品或現金。