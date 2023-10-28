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世界麵包大賽奪第3名！台灣隊高舉國旗　中國選手「嚇死閃超遠」

▲「世界麵包大賽（Mondial du pain）」26日在南特落幕，台灣榮獲世界第3，合照時中國選手閃超遠，引起網路討論。（圖／取自臉書粉專「法國的十萬個為什麼」）
▲「世界麵包大賽（Mondial du pain）」26日在南特落幕，台灣榮獲世界第3，合照時中國選手閃超遠，引起網路討論。（圖／取自臉書粉專「法國的十萬個為什麼」）

記者葉盛耀/綜合報導

「世界麵包大賽（Mondial du pain）」日前在南特落幕，台灣榮獲世界第3，中國隊首次獲冠軍、地主隊法國得亞軍。在頒獎合照時，中國隊與台灣隊的國旗罕見同框，不過中國選手站得離中華民國的國旗非常遠，引起熱烈討論。該合照傳回中國後，下場就是「只剩一半」，台灣選手、中華民國國旗通通都被裁切掉。

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臉書粉專「法國的十萬個為什麼Pourquoi la France」發文表示，世界麵包大賽台灣榮獲世界第3，第1名是中國隊、第2名是地主法國隊。在頒獎時，台灣的國旗與中國國旗罕見同框。

該貼文寫道，中國隊選手2019年時還在囂張不准台灣選手拿國旗，而且主辦單位還聽話照辦，「我就問中國選手，你們不會有點擠嗎？看來有多遠閃多遠，深怕被照到和中華民國國旗站太近，搞得台灣選手好像會吃人一樣，笑死」。

▲奪冠的中國隊伍選手，站得離台灣隊伍與國旗相當遠。（圖／取自「Ambassadeurs  Du painau 」臉書）
▲從另一角度可看到，奪冠的中國隊伍選手，站得離台灣隊伍與國旗相當遠。（圖／取自「Ambassadeurs  Du painau 」臉書）
不過，在主辦單位「Ambassadeurs  Du painau （麵包大使協會）」粉專上，貼有另一張中國拿獎盃的畫面，當時由於選手沒有國旗，中國隊與台灣隊就未站得如此遠。

據悉，中國在「世界麵包大賽」奪冠的消息傳回中國後，在微博上熱搜已超過5800萬次的閱讀，不過相關照片的頒獎台畫面都只有一半，僅有中國國旗出現的畫面，台灣隊的畫面完全被裁切掉。

▲在主辦單位「Ambassadeurs Du painau 麵包大使協會」臉書粉專上，也貼有另一張中國隊拿獎盃的畫面，當時台灣與中國隊伍並未站得如此遠。（圖／取自「Ambassadeurs Du painau 麵包大使協會」臉書）
▲在主辦單位「Ambassadeurs Du painau 麵包大使協會」臉書粉專上，也貼有另一張中國隊拿獎盃的畫面，當時台灣與中國隊伍並未站得如此遠。（圖／取自「Ambassadeurs Du painau 」臉書）
至於中華民國國旗能出現在照片的始末原因，據一位到現場的旅法台僑透露，台灣選手在開場時拿國旗確實被制止了，不過頒獎時加油團將國旗遞上，而中國隊選手並未抗議，才出現中華人民共和國國旗、中華民國國旗罕見同框的「世紀畫面」。

兩年舉辦一次的Mondial du pain世界麵包大賽，是全球作受矚目的麵包大賽之一，除了麵包競技之外也著重技藝傳承，因此除了主要選手外，需與一位低於22歲的助手一起參與製作，比賽項目包含一座高於130公分的藝術麵包、世界麵包、營養麵包、維也納麵包、三明治等。今年，比賽主題是遊樂園，參賽的國家共有15隊。

今年台灣選手代表為「茶天下」王柏峰和助手簡思昀，而帶隊的教練則是由拿下2022路易樂斯福亞洲盃麵包賽台灣甜麵包冠軍張世彬擔任，明年他也將代表台灣至法國出賽，與歐亞其他國家代表選手再爭桂冠。

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