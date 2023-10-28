大學生學習動機低落！逾5成教授悲觀看待學生畢業後前途
黃昆輝教授教育基金會為了解教授眼中的大學生，進行民調，調查結果發現，有超過五成教授對大學生畢業後的前途感到悲觀，超過七成教授認為學生對未來茫然，不知道學習的意義，為學習動機低落的原因。
記者鄭妤安／台北報導
根據此次調查發現，有52.2%的教授對大學生畢業後的前途感到悲觀。有趣的是，回頭看基金會於2022年曾針對大學生進行調查，有35.4%的學生對大學畢業後的前途感到悲觀，教授感到悲觀的比率明顯高過學生。
至於大學生缺乏學習動機的原因，有72.4%的教授認為是學生對未來茫然、不知學習的意義。去年對在對大學生的調查中也發現，有 39.0%的大學生懷疑就讀大學的價值，這些學生填寫次數最高的理由是對未來茫然、找不到發展方向。顯然無論是教授或學生，都發現對未來茫然是影響大學生學習的重要問題。
有67.7%的教授認為「容易及格或拿高分」是大學生選課主要考慮因素，有48.9%認為是課業負擔輕鬆，43.5%認為是課程內容充實。絕大多數大學會要求修課學生於課程結束後對授課教師進行回饋與評鑑，有74.0%的教授認為如果上課要求或評分嚴格，學生對老師的評鑑會比較差。