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年度AI法律研討會登場！匯集專家探討監管　永齡基金會籲重視教育

▲年度AI法律研討會登場，基於對於AI法律教育的重視，永齡基金會也加入支持。（圖／永齡教育基金會提供）
▲年度AI法律研討會登場，基於對於AI法律教育的重視，永齡基金會也加入支持。（圖／永齡教育基金會提供）

記者鄭妤安／台北報導

AI快速發展，相關法律監管問題也受到關注，自2022年底開始，以ChatGPT為首的生成式AI應運而生，AI不僅爆炸式的進入大眾視野中，更廣泛影響商業活動、教育工作以及公部門。財團法人人工智慧法律國際研究基金會長期關注於AI法律發展，並於今（28）日匯集國內外AI專家、業界人士，進行為期二天的研討會。

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今日特別邀請司法院前院長賴英照、法務部常務次長黃謀信、立法委員吳欣盈、台灣銀行董事長呂桔誠、財團法人永齡教育基金會執行長郭曉玲、亞太綜合研究院暨高雄大學創校校長王仁宏、實踐大學董事長謝孟雄蒞臨開幕致詞。

明（29）日陣容也很強大，邀請行政院副院長鄭文燦、政務委員羅秉成、教育部長潘文忠、國家發展委員會主任委員龔明鑫、法務部政務次長陳明堂、實踐大學董事長謝孟雄、台灣刑事法學會榮譽理事長甘添貴、立法委員游毓蘭等，一同共襄盛舉。

今明兩日的研討會分別針對「AI金融監管」、「AI金融最新應用」、「AI金融監管數據治理」、「AI的發展趨勢」、「後疫情時代人工智慧發展對各國法律制度和立法的影響」、「人工智慧基本法的制定及其趨勢」、「生成式AI的法律挑戰及其因應」等專題，邀請國內外專家學者，進行探討。

人工智慧法律國際研究基金會執行長張麗卿表示，AI的法制研究必須與國際接軌，因此此次研討會，基金會邀請了美國學者華盛頓大學法學院教授Ryan Calo、德國維爾茲堡法學院教授Eric Hilgendorf、德國奧斯納貝克大學法學院教授Georg Gesk、日本民治大學法學院教授Kawaguchi Hirokazu等國際AI法律專家，分享國外最新的AI基本法的立法趨向，希望能為台灣的AI法律發展提供借鏡」 。

基於對於AI法律教育的重視，今年永齡基金會也加入支持，並邀請到全球AI大師工業大數據專家、馬里蘭大學講座教授暨工業人工智慧中心主任李傑，分享AI最新發展及在其他產業的應用。

李傑指出，由於5G、工業大數據、元宇宙，與人工智慧的發展，未來的產業系統將更多地以高度連接的方式進行運作。因此，如何選擇可用的數據並使用智能化的工具有效解決產業問題是一個重要議題。期待利用人工智慧的系統性思維來解決和應對這種高度網路化和高度分散式的製造系統，這些方法可以有效的來辨識、預測與預防風險問題。

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