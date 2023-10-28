南港頂級新粵菜「東方樓」開箱！必點叉燒皇　烤鴨皮酥噴香還爆汁

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名為粵菜廳，菜色卻滿富創意與個性，像是「原煲松茸菜飯」，刻意結合港式煲仔飯與上海菜飯的特色，一如中餐品牌總經理羅嶸羅嶸出生上海、成長於香港的人生故事。菜色選用泰國米，以雞高湯煨煮，裡頭的配料臘肉、香菇、蝦米和青江菜要先炒香，最後以直火煲出鍋巴香，食材中珍貴的松茸，在鍋蓋掀開的瞬間竄出木質調芬芳，拌勻後品嚐，米飯Q彈夠味，還有脆口鍋巴。
還有「椰香佛跳牆」，以造型可愛的香水椰子為盅，裡頭蘊含鮑魚、花膠、海參等高檔食材，湯頭結合雞高湯與椰香且滿滿膠質，結尾甜爽的南洋風，顛覆原本佛跳牆的老派，嚐起來也更鮮爽宜人。
「招牌叉燒皇」更是不能錯過的一道，採每日限量，因為工序極繁複。挑選豬後背，靠近頭、肩前端油花分布均勻的梅頭肉，只取中心帶嫩筋精華，一整隻豬僅能製作4份叉燒皇。精修出的精肉以調和果泥的醃醬醃漬，再大火翻烤至邊緣略帶焦香，續塗抹麥芽糖水慢烤，肉質滑嫩細緻又帶炭香，鹹甜味均衡，且不失肉甜，絕對撐得起叉燒「皇」之名號。
「東方樓片皮鴨」更是令人驚艷，聘請原米其林星級餐廳烤鴨師傅坐鎮，選用2.8至3.2公斤的宜蘭櫻桃鴨來做烤鴨，經醃漬、打氣、燙皮、上醋水、風乾、冷卻、回溫鬆弛等繁複的工序後才能進爐烤，這裡特地將醋水中的麥芽糖改以蜂蜜替代，並特製冷藏設備，讓鴨在爐烤前靜置吹風一夜。尤其還首創在烤爐底層鋪放石頭，當鴨油受熱滴下時會帽出焦香，回燻到鴨身，因此鴨皮吃來會添了薰香。
都說全民愛吃烤鴨，也以為全台的烤鴨已被師傅們發揮到極致，沒想到在此又看見新突破，尤其師傅現場片鴉秀時即能感受，那剛出爐時的香氣，與刀劃下時的聲響，以及泌出的肉汁，都讓人於一旁狂吞口水，果然，不論單吃或是做成片皮鴨入口，此烤鴨都相當迷人。
另外，同樣粵菜路線的台北遠東香格里拉飯店內的香宮，迎接秋季來臨，逢大閘蟹上市，也推出陽澄湖大閘蟹，挑選個頭至少在5.5兩到6兩重的大閘蟹，其蟹黃特別豐腴飽滿、蟹膏晶瑩Q彈，傳統以紫蘇葉與些許米酒清蒸做法最能吃出大閘蟹的鮮美與甘甜，廖主廚還特別在清蒸手法中變化出兩種風味，一是在大閘蟹底加上陳年十年的紹興酒與蛋白做出紹酒芙蓉蒸。另一種是加上蟹粉馬蹄蒸肉餅，可嚐到整隻大閘蟹與肉餅雙風味。