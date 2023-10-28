大學生遭無卡分期詐騙　中警拘提2嫌到案

台中市警方偵辦大學生遭無卡分期購買3C產品詐騙案件，清查計有68名被害人，經第六分局及刑事警察大隊報請臺中地檢署指揮偵辦，已於今（28）日11時及12時分別將2名林姓犯嫌(78年次及85年次)拘提到案，查扣手機22支、電腦3部、現金58萬餘元、存摺18本、3C產品購買合約書及相關證物一批，移請臺中地檢署偵辦，將持續向上溯源擴大偵辦。
記者鄧力軍/台中報導
據了解，嫌疑以「協助達標業績可獲取獎金抽成」之話術，向大學生遊說，若以「購買高價3C產品」簽署無卡分期貸款合約，則可獲取5000元，若介紹朋友來辦，則介紹人可抽取2000至4000元的介紹費；然申辦學生並無實際拿到3C產品，且嫌犯再三保證無卡分期貸款會由其全額繳納，大學生不須出任何一毛錢。
惟大學生信以為真，為賺取購買商品之獎金抽成及介紹費，不斷介紹身旁同學好友前往辦理，豈知嫌犯繳納數期後，遂拒不繳納，導致許多大學生接到債權公司之催繳通知，突然成為債務人，方才知道受騙。警方呼籲，民眾遇有相關情事應審慎評估，避免落入詐騙陷阱；如有遭受類似詐騙情形，應儘速向轄區派出所報案，俾利偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
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