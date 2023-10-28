全國工業類科實作賽54名好手競技吳學鼎、林港熹勇奪冠

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為鼓勵並積極發掘工具機優秀人才，提升產學合作與創新風氣，使理論與實務間有效結合互動，雲嘉南分署、友嘉集團與國立虎尾科技大學合作舉辦全國工業類科實作競賽，期藉由實務競賽及職訓來培育工具機人才，並同時達到業界舉才之目的，進而促成產學訓三方進一步交流合作，雲嘉南分署秘書曾秋瑾、友嘉集團執行長林勤喻及國立虎尾科技大學校長張信良也特地出席恭賀獲獎選手。
車床組奪冠選手是目前就讀國立東石高中三年級的吳學鼎，國中時參訪機械工廠時啟發手作的興趣，便選擇就讀機械科，高中生涯首次參賽，就在本屆全國工業類科競賽奪冠，學鼎表示競賽最痛苦的事情，莫過於要忍受孤獨、堅持練習，但還好有指導老師林家彬的陪伴，不僅給予技術上的指導，更在他想放棄時成為心靈上最大的支柱，終於不負眾望於勇奪第一，並表示將保持最佳狀態迎戰接續的工科技藝競賽。
而奪得模具組冠軍的選手是就讀國立新北高工的林港熹，今年首次參加全國技能競賽就獲得全國第7名的佳績，但總覺得自己不僅於此，決心提高訓練強度、日練14個小時，順利拿下本次競賽模具組冠軍，港熹說自己學業成績並不理想，所以想透過競賽管道保送國立科技大學，將持續努力精進技術，參加11月的工科技藝競賽，突破自己獲得佳績。