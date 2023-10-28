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嘉義縣國際身障日縣長翁章梁帶領身障團體創意變裝走上街頭

▲身障朋友非常開心的參與遊行，受到當地居民熱情的歡迎（圖／嘉義縣政府提供）
▲身障朋友非常開心的參與遊行，受到當地居民熱情的歡迎（圖／嘉義縣政府提供）

記者鄭一銘/台南報導

2023嘉義縣國際身障者日「多元參與 幸福領航力」踩街暨公彩嘉年華活動，於今(28)日上午在新港國中及新港鐵路公園周邊道路盛大舉行，由縣長翁章梁帶領府會官員、貴賓、各身心障礙福利機構團體及六嘉國中管樂隊‧等，創意變裝一同走上街頭，沿途受到熱情民眾揮手及鼓掌歡迎。

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翁章梁表示，嘉義縣約有3萬7,482名身心障礙者，占全縣的7.7%，縣府每年皆辦理國際身障日活動，邀請身障朋友盛裝參與，就是希望吸引更多人關注，也讓大家更加有同理心，能主動關心、照顧身邊的身心障礙朋友，重視身心障礙者的權益。


今年首辦「踩街造型暨人氣獎」，各隊絞盡腦汁創意裝扮，一爭高下，不僅有現場評審評比，也透過「嘉義縣社會局」臉書粉專號召全國民眾進行票選，期透過網路社群及媒體的力量，將活動宣傳效益擴大，提升民眾對於身心障礙者應有權益的正確認識。


翁章梁也在活動中表彰8名身心障礙者楷模、15名推行身心障礙福利有功人員、2名身心障礙者社區式績優服務人員及1名身心障礙者社區式資深敬業服務人員，以此感謝他們為身心障礙朋友的付出；透過鄉親們共同參與，在現場闖關換摸彩券、買彩券，做公益，現場滿滿的人潮，熱鬧滾股滾。


公益彩券提供嘉義縣盈餘辦理社會福利，也提供身障者工作機會，嘉義縣每年獲分配盈餘約3億，112年度運用公益彩劵盈餘分配辦理社會福利及慈善事業共90案、3億4,412萬4,000元；運用公益彩劵回饋金補助嘉義縣政府、社會局、衛生局、團體、機構辦理社會福利及慈善事業共36案、3,408萬3,429元，公彩經費都用在兒少、婦女、老人及身障等政策福利，用途廣泛，期盼社會大眾能獲得基本照顧及保障。

▲嘉義縣長翁章梁(右)特別表揚，身心障礙者社區式資深敬業服務人員陳昕妤(左)的付出（圖／嘉義縣政府提供）
▲嘉義縣長翁章梁(右)特別表揚，身心障礙者社區式資深敬業服務人員陳昕妤(左)的付出（圖／嘉義縣政府提供）
嘉義縣警察局也到場設攤，進行反詐宣講，翁章梁也特別呼籲鄉親們求職、貸款切勿提供金融帳戶，金融帳戶亦不可租、借、售，以防成為人頭帳戶，最高可處5年以下有期徒刑。

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