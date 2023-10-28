月偏食10/29凌晨抬頭可見！最佳觀賞地、時間先收：錯過再等2年
明（29）日凌晨2時將出現今年唯一一場「月偏食」，全程約4小時28分鐘，天氣許可的情況下，抬頭可見到滿月的月面逐漸轉換為有缺角的月沒帶食現象。觀賞攻略為選擇西方視野範圍內較無遭遮掩的地點觀賞，不過中央氣象署提醒，由於明天後偏迎風面東北季風型態，北部、東半部雲量多，看到月偏食的機會低，中南部機率較高。
記者鍾怡婷/綜合報導
本次月食的觀測並不需要用特殊的觀測儀器，目視即可，也可用望遠鏡放大觀測效果會更佳。但要注意明（29）日水氣雖然逐漸減少，不過迎風面的北部、東半部仍有短暫雨機會。氣象署預報員張承傳表示，今晚降雨開始趨緩，不過北部、東半部雲量偏多，看到月偏食的機率不高，中南部就有機會看到這次月偏食。
中央氣象署大氣觀測組說明，月食將在台灣時間10月29日清晨2點開始，「半影食始」月面會從東側開始逐漸黯淡，不過目視不易察覺；3點35分「初虧」可見到月面的東南側開始有缺角；4點14分「食甚」，是本次月食缺角最大的時候，缺角約佔月面的13%，食分不大，僅缺一小角。
接著4點54分月面「復圓」，6點28分「半影食終」恢復原本的明亮月面，全部過程歷經4小時28分鐘，其中「本影食」的階段歷時1小時19分鐘。由於台灣各地月亮陸續西沒的時間為6點03至6點20分間，因此無法見到月食現象結束的「半影食終」階段。
建議民眾選擇西方視野範圍內較無遭遮掩的地點觀賞，若是錯過本次「月偏食」，下次月食將發生於2025年9月7至8日。