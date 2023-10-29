孟加拉首都爆發大規模反對派示威　逾10萬人參加

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主要反對黨「孟加拉民族主義黨」（Bangladesh Nationalist Party，BNP）在其臉書專頁上發布的影片顯示，震撼彈接二連三地爆炸，路上冒出滾滾黑煙，數千人驚慌奔逃。
法新社記者表示，暴力事件在首都市中心的道路和小巷蔓延，警方發射催淚瓦斯和橡皮子彈，示威者則投擲石塊和磚塊反擊。
達卡市警察局發言人霍森（Faruk Hossain）告訴法新社，有1名警察被殺，100多人受傷，「這名殉職員警的頭部被示威人士砍傷。 」
BNP則說，該黨的1名青年倡議人士在今天的衝突中被警察擊斃。
據報導，BNP和該國最大伊斯蘭政黨「伊斯蘭黨」（Jamaat-e-Islami）的抗議活動是今年迄今為止規模最大的一次。這顯示他們的抗議活動進入了新階段，因為大選即將在3個月內登場。
兩大反對黨都呼籲民眾響應29日的全國大罷工，以抗議警察暴力事件。
孟加拉建國者的女兒哈希納已執政15年，任內推動經濟快速成長，人均國內生產毛額（GDP）超過鄰國印度，但通貨膨脹率飆升，她的政府也被批評腐敗和侵犯人權。
儘管哈希納的宿敵、患病的BNP領導人吉亞（Khaleda Zia）因腐敗指控被定罪後，實際上處於遭軟禁狀態，但反對派近幾個月來一直在舉行抗議活動，並提出他們的訴求。
孟加拉官員證實，在示威前幾天，有數百名反對派人士遭到拘留。（譯者：施施）1121029