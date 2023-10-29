王毅談訪美　稱中美都同意朝舊金山元首會晤努力

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王毅又說，儘管中美之間還存在各種分歧矛盾，仍有許多問題需要解決，但雙方都認為，中美兩個大國保持對話是有益而且必要的。
雙方都希望中美關係盡快穩下來，爭取好起來。
雙方都同意朝著實現舊金山元首會晤共同努力。
王毅並指，同時，「『通往舊金山』不會是一馬平川（平順），不能靠『自動駕駛』。雙方要切實『重回峇里島』，把兩國元首的共識真正落到實處，排除干擾，克服障礙，增進共識，積累成果」。
據報導，與會人員表示，穩定的美中關係符合雙方利益。美中合作在解決國際和地區熱點問題中曾經並將繼續發揮關鍵作用。美國戰略界不贊同「美中接觸失敗論」，支持雙方重啟各領域對話，推進經貿科技合作，便利人員往來，通過深入溝通增進了解，防止誤解誤判。面對地緣衝突和世界失序，美中有必要加強溝通，共同應對全球性挑戰。
王毅並針對中美兩軍交往、金融、科技、人文交流合作、中國投資環境、市場准入以及中東局勢等與會人員關心的問題同大家深入交流。
據報導，座談會由美國阿斯本安全論壇主辦。
王毅此次的訪美行，被認為是為中國國家主出席習近平出席11月舊金山舉行的亞太經濟合作會議（APEC）領袖峰會鋪路。（編輯：周慧盈）1121029