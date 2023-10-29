不滿艾爾段言論　以色列全面召回土耳其外交人員

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土耳其是一個人口以穆斯林為主的國家，也是北大西洋公約組織（NATO）在中東邊緣的防衛堡壘。而土耳其與以色列去年剛同意重新互派大使。
兩國也才剛恢復討論一項有美國支持的天然氣管線計畫，這項計畫若拍板，將會是兩國未來幾年更緊閉且更持久合作關係的基礎。
然而，土以兩國關係卻在此時出現裂痕，主因艾爾段近日來升高批評力道，猛批以色列針對加薩走廊（Gaza Strip）的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）發動報復性軍事行動。
以色列之所以空襲加薩，是因為控制加薩的哈瑪斯7日對以色列發動突襲行動，殺害多為平民的1400人，並擄走220多人當俘虜；而以色列針對加薩發動報復性行動，迄今已造成7703人喪生，死者同樣多為平民，且超過3500人為孩童。
艾爾段所屬、源自於的伊斯蘭主義的正義發展黨（AKP ），今天在伊斯坦堡（Istanbul）舉行大規模集會，艾爾段聲稱吸引150萬人共襄盛舉。
他告訴揮舞著土耳其和巴勒斯坦旗幟的支持者說：「土耳其，你是占領者。」他並指控以色列政府行為有如「戰爭罪犯」，還說以色列試圖「消滅」巴勒斯坦人。
他說：「當然，每個國家都有自衛的權利，但這起案例的正義何在？這裡沒有正義，在加薩發生的只有惡意屠殺。」
艾爾段發言過後沒多久，以色列外交部長柯恩（Eli Cohen）便全面將以國駐土耳其人員召回國。
他在聲明中表示：「在考慮來自土耳其的惡意聲明後，我已下令當地外交代表們返國，以便重新評估以土兩國的雙邊關係。」
其實，以色列本月稍早已以安全考量為由，下令土耳其和該地區其他國家的駐外外交人員返國。
土耳其外交消息來源表示，以色列外交人員19日時已全數返國，「很難理解（以色列外交部長）柯恩是在命令誰返國」。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1121029
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