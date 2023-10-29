薛紀綱出軌激吻小三！王湘涵老是被否定痛哭 坦言「後悔結婚了」
知名金鐘主持人薛紀綱（小兵）4月被爆出婚外情，激吻小三照片網路瘋傳，重創昔日良好形象，只能公開道歉，暫時退出演藝圈，而他的老婆王湘涵面臨家庭風暴，選擇力挺另一半，重組破碎的家庭。結婚9年遭到背叛，她在節目《單身行不行》說出真實心聲，坦言婚後從未獲得老公肯定，累積大量負面情緒，有點後悔結婚了。
記者江芷稜／綜合報導
薛紀綱曾有一段婚姻，他承認感情觀有點怪，控制欲較強，無法忍受女友遲到1分鐘，卻願意借30萬幫忙還債，行為讓人無法理解，首段婚姻維持2年，卻沒有任何原因就想離婚，只是單純說不愛了，認定長痛不如短痛，乾脆就這樣結束，讓前妻與媽媽都無法理解。
他與王湘涵共同主持《下課花路米》結緣，結婚後夫妻一同獲得金鐘肯定，是外人都羨慕的神仙眷侶。王湘涵認為夫妻要有信任感，給薛紀綱很大的自由空間，從不會限制對方幾點回家，只會留一盞燈給對方，甚至老公不願分擔家務事，認為「家事就是誰看不下去誰先動手」，她也聽話順從，每次都靠自己動手打掃，凡事都不要求對方，開始對婚姻感到無力。
主持人邱沁宜問她，是否給了薛紀綱太多自由，讓對方有空間做錯事，她無奈表示，給彼此信任與自律，自己問心無愧，「我還是覺得人應該可以被信任的，因為我不想要2個人的關係變得非常緊張或懷疑，那樣久了也不健康」，結果過度放任，導致男方發生不倫戀。王湘涵被問及「有一點點後悔結婚嗎？」她皺起臉來思考了一會兒，點了點頭。
王湘涵表示，在家務、育兒等方面觀念，都無法獲得薛紀綱的認同，幫小孩安排繪畫、彈琴課程，全都被老公阻止，感到一直被否定、扯後腿，卻拚命隱忍情緒，直到有一次激動跟薛紀綱吐露心聲，甚至難過講到痛哭，薛紀綱才澄清對朋友都稱讚老婆能幹、善於育兒，只是沒在她面前說過，夫妻倆講開後才開始有轉變。親子作家陳安儀認為，王湘涵攬下太多家務，應該讓薛紀綱幫忙顧家，才能讓對方更戀家，願意為家庭負責任。