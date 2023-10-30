土耳其建國百年逢加薩危機　艾爾段喊剋帝國主義致勝

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艾爾段在首都安卡拉的國父陵寢向凱末爾靈柩獻花圈後說：「我們國家交到可靠的人手中，您可以安息。」
「我們將成功而且勝利，這是沒有任何帝國主義者能夠阻擋的。」
凱末爾於第一次世界大戰後驅逐侵略勢力、在鄂圖曼帝國廢墟上建立全新國家，受到土耳其社會各階層尊崇。
土耳其共和國成立時學習西方，採取政教分離，試圖在多元民族基礎上創立一個現代化的新身分。土耳其後來成為美國領軍的北大西洋公約組織（NATO）中重要成員，也是中東地區民主希望的燈塔。
然而，在這個絕大多數人口信奉伊斯蘭教的國家，凱末爾在社會和地緣政治轉型上的影響，於建國百年的今天造成分歧，也給土耳其政治帶來壓力。
艾爾段領導保守派正義發展黨，利用這些分歧取代了凱末爾的共和人民黨（CHP）執政，過去十年不斷地在測試土耳其的世俗傳統和對西方關係。
艾爾段以校閱100艘海軍軍艦通過博斯普魯斯海峽（Bosporus）結束百年國慶活動之際，戰鬥噴射機在空中進行特技表演。
他在全國演說中指出：「土耳其是個幫助一無所有者的國家，從巴爾幹半島（Balkan）到高加索地區（Caucasus），從巴勒斯坦到任何有需要的地方。（伊斯坦堡的）巴勒斯坦集會也是這其中一環。」（譯者：何宏儒）1121030
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