台股早盤漲逾60點 AI漲跌互見！生技與IC設計強勢走高
美股上週五（27日）漲跌互見，台北股市今（30）日開盤小漲，早盤一度漲60多點，來到16201點，權值王台積電早盤來到平盤533元附近，其他重要電子股，如聯發科早盤漲約5%、大立光漲2%以上。AI概念股漲跌互見，緯創漲、廣達漲1到2%，但英業達與緯穎下挫。而今日IC設計與生技醫療族群表現亮眼，像是類比科飆與基亞飆漲停。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上周五（27日）下跌366.71點，或1.12%，收32417.59點；那斯達克指數上漲47.41點，或0.38%，收12643.01點；標普500指數下跌19.86點，或0.48%，收4117.37點；費城半導體指數上漲38.67點，或1.21%，收3227.09點。
台北股市今（30）日早盤漲60多點，來到16201點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤來到平盤533元附近，同樣為晶圓代工的聯電跌0.3%，世界先進跌1%多、力積電小跌。其他重要電子股，聯發科Q4財測佳，外資樂觀上看目標價1200元，早盤漲約5%，來到847元。大立光漲2%以上，來到2065元。國巨走高，
不過，華碩與日月光走跌，跌幅逾1%，宏碁與群創跌0.7%。鴻海也弱勢跌2.6%，來到95.7元，旺宏跌幅則有3.5%。今日AI概念股漲跌互見，指標股緯創漲1%、廣達漲2%，英業達跌1%，緯穎小跌、技嘉小漲。其他，世芯-KY、創意走高，但廣明、勤誠走跌。
IC設計族群紅通通，類比科飆漲停，九暘、威盛漲5到7%，亞信、安國、敦泰、矽創、通嘉、聯詠、智原、聯陽漲3到4%。生技醫療表現亮眼，基亞飆漲停，東生華、長佳智能、生華科漲5到6%，友華漲、保瑞藥業、寶齡富錦、佰研、ABC-KY、全宇-KY漲1到3%。