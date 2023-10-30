別想搞分裂！張又俠香山論壇演講　放話「中國軍隊都絕不答應」

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張又俠在演講中首先暗批美方，指出霸權與冷戰思維不得人心，「個別國家」始終抱持「你輸我贏」的零和思維，信奉弱肉強食的叢林法則，大搞拉幫結派的集團政治，推行單邊主義，使世界充滿戰爭陰霾與人道災難。
張又俠強調，中方倡導要尊重彼此主權與領土完整，尊重彼此利益與重大關切，尊重各國人民自主的發展道路與制度，重視和照顧各國和平與合理關切。不能把自己的意志強加於人，不能把自己的利益凌駕於人，不能把自己的安全建立在別人的不安全之上。
張又俠接著說，「不能在重大敏感問題上故意挑釁添亂」。台灣是中國核心利益中的核心，「一個中國原則」是國際社會的普遍共識，無論誰想把台灣以任何形式從中國分裂出去，「中國軍隊都絕不答應、絕不手軟」。
張又俠並指，對話協商是化解分歧的最佳途徑。從歷史上看，衝突最後都需要通過對話解決。越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。化解分歧的關鍵在於當事方拿出誠意溝通。其他各方也應為此創造條件。
他聲稱，中方積極推動熱點降溫，在朝鮮半島、阿富汗、敘利亞、伊朗核等問題上，堅持勸和促談，凝聚更多共識。中方秉持「客觀公正」立場，積極解決烏克蘭問題，呼籲巴以各方立即停火止暴，早日恢復和談。願繼續為持續建設地區安全穩定持續發揮作用。
張又俠表示，要持續深化安全互信。中方將繼續深化中俄兩軍戰略互信與戰略協作，也願意按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則發展中美軍事關係。
按照往例，北京香山論壇是由中國國防部長做開幕式講話，但是李尚福24日被公布免去國務委員及國防部長職務，官方沒有說明原因。
根據中方此前發布，有俄羅斯、美國、英國等90餘個國家、地區和國際組織官方代表團出席香山論壇。其中，國防部長級和軍隊總長級代表30餘位。本屆論壇參會代表數量和層級創歷史新高。
俄羅斯方面由俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）出席論壇；美國則指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）。（編輯：張淑伶）1121030