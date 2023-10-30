以色列猛轟加薩北部　地面戰持續深入推進

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最新行動表明，隨以色列準備分階段進入加薩，戰事可能會持續很長時間。與此同時，以色列也面臨美國和其他西方國家壓力，要求盡量減少持續增加的平民傷亡。
以色列當局27日晚間近乎全面切斷加薩的網路與電信後，今天恢復當地通訊算是回應美方壓力的例證。一名美方高層表示，華府說服以色列需恢復通訊，以便聯合國、世衛組織和其他援助團體能與在加薩當地工作人員協調。
美國總統拜登今天在與尼坦雅胡通話時盼增加對加薩的人道援助，並表示保護平民是當務之急。拜登在社群媒體X（即以前的Twitter）寫道：「我要重申，以色列完全有權保護公民免受恐怖主義侵害，也有責任以符合優先保障平民的國際人道主義法的態度行事。」
國際危機組織（ICG）以巴問題資深分析師桑尚（Mairav Zonszein）指出，以色列地面入侵估計初期將集中在加薩走廊北部的加薩市（Gaza City），據信哈瑪斯大部分基礎設施和武器都在當地。以色列高層說這次目標就是摧毀17年前開始在加薩掌權的哈瑪斯。
桑尚表示，以軍必須深入加薩才能觸及哈瑪斯的龐大地道網絡，「目前已是全面地面戰，且很可能持續很長時間」但她也說以軍實際能達成目標的程度依然存疑，情況也會持續不斷演變。
以色列國安部門裡越來越多人呼應前總理班奈特（Naftali Bennett）所提的「戰略耐性」。班奈特今天表示，以軍應在加薩市將哈瑪斯包圍並進行長期圍困，而非迅速叫部隊去打城鎮戰。
路透社引述巴勒斯坦媒體指出，以色列空襲加薩市的西法醫院（Al-Shifa hospital）、聖城醫院（Al-Quds hospital）附近區域，巴勒斯坦武裝分子則在加薩南部城市汗尤尼斯（Khan Younis）東側的邊界地帶與以軍激戰。
空襲前以軍發布戰車在加薩西海岸作戰的影片，顯示以色列政府兩天前下令擴大地面入侵後，準備包圍加薩市。
網路上有一些以軍官兵深入加薩境內揮舞國旗的照片。路透社聲稱他們無法核實這些影像。
雖然電話與網路今天似有恢復，但加薩當地的電信商Paltel表示，以軍的空襲再次讓加薩北部網路與電信中斷，嚴重阻礙遭以軍猛轟傷亡者的救援行動。
巴勒斯坦紅新月會（Palestine Red Crescent Society）表示，以軍告訴他們要疏散聖城醫院，但這項要求根本作不到。紅新月會發言人艾尼姆斯（Raed al-Nims）表示，院內有眾多靠醫療機具維持生命的傷患，還有1萬2000到1萬4000名流離失所而到醫院避難的平民。（譯者：陳亦偉）1121030
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