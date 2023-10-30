藍白合會談 王婉諭：決議看似具體實則空洞「有說跟沒說一樣」
藍白合進入政黨協商，國民黨主席朱立倫與民眾黨主席柯文哲在今（30）日碰面，會後也發布4點共同聲明。對此，時代力量黨主席王婉諭表示，吵了好幾個星期的藍白合，終於談了一些議題合作，然而決議看似具體，實則空洞，基本上有說跟沒說一樣，大家關心的居住正義、交通平權、司法改革，一點都沒有被提到。
記者邱新博／台北報導
王婉諭表示，朱立倫與柯文哲的一身藍白西裝讓「藍白合」又繼續上演新戲碼，值得慶幸的是，吵了好幾個禮拜的藍白合，終於談了一些議題合作，但遺憾的是，決議看似具體，實則空洞，除了「對等、尊嚴、友善的原則下重啟兩岸對話」以及能源方面堅持「環境永續、國家安全、人民健康、有序轉型」之外，其他重大改革議題通通「待召開國是會議繼續討論」，「基本上有說跟沒說一樣。」
王婉諭說，大家關心的居住正義、交通平權、司法改革，一點都沒被提到，這樣的合作，到底會為台灣人民的生活帶來什麼好的改變，至今沒有人知道；作為始終站在人民這一邊的在野黨主席，她想直接具體請教。
王婉諭問，請問未來將在國會合作的藍、白兩黨，對於「安樂死、囤房稅、空屋稅、交通基本法、揭弊者保護法、基本工資法、兩岸協議監督條例、不法關說、宗教法人納管、集會遊行惡法」這些對台灣年輕人、對台灣未來至關重要的法案，朱、柯的態度是什麼？
她說，這些問題，時代力量已經問了民進黨八年，民進黨沒有回應；同樣的問題，請問藍、白兩黨，共同支持通過這些法案嗎？會有具體動作嗎？如果藍、白主席無法回應，這樣的合作是為了台灣，還是為了自己，選民都看得很清楚。