中市民該減肥？　議員：肥胖比率年年增

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今(30)日市議員張芬郁、陳雅惠、陳淑華、陳俞融、蕭隆澤、謝家宜聯合質詢指出，運動局今年預算27億9千餘萬，明年歲出預算也編列31億5千多萬，
運動局經管的運動場館有 131 處，不含以促進民間參與公共建設興建的運動場館12 處，也用了1 億餘元做為管理維護和修繕，預算編列不手軟，但未見市民健康成效。
張芬郁表示，教育部體育署每年辦理「運動現況調查」，採行7333 每週至少運動3 次、每次 30 分鐘、心跳達 130 以上，運動強度會喘、會流汗，計算規律運動人口比率。
根據111年度調查，台中市民規律運動的人口比率 32.5％，是六都第5，審計處也指，運動局辦理運動i臺灣計畫，連續 3 年獲教育部體育署評比為特優，但參與活動的人次卻遽減，運動局擬定規律人口比率要達33.6％也沒有達成。
張芬郁指出，推動市民運動習慣成效不彰，也導致台中市民 BMI 分類屬於過重或肥胖比率逐年攀升，104年過重或過胖的比率31.6%是六都最瘦，111 年達到 42.3%，增加了10.7%，變成六都第二胖，僅於台南市，但有62.5%的市民卻自覺身體健康良好。
張芬郁表示，體重過重或是肥胖是糖尿病、心血管疾病等慢性疾病的主要風險來源，她認為運動局該為市民的健康負點責任，並且要提出具體作法。
運動局長李昱叡表示，會從持續增加舉辦活動次數和頻率，及完成運動場所如國民運動中心和即將動工的巨蛋，在未來三至五後陸續完成後提供市民更多運動空間。