批美防長未赴香山論壇　中國專家：可見誠意真假

我是廣告 請繼續往下閱讀
環球時報報導，何雷表示，「許多國家和國際組織派官方代表團來，無論級別高低，都是論壇的客人，論壇都會熱情歡迎」。
他說，「如果來的官員級別高，論壇就給他上大會主席台演講的機會；來的官員級別低，對不起，這樣的機會就很少，甚至沒有這個機會」。
何雷又說，「所以，實際上受損失的不是北京香山論壇，而恰恰是他們自己國家，因為他沒有機會在更大的場合闡述本國的觀點和主張」。
他並對美方指「中國拒絕與美方開展經常性雙邊軍事交流和美國國防部通話請求」聲稱，美國不斷嚴重損害中國核心利益，破壞雙方政治基礎，觸碰紅線、踐踏底線，干涉中國內政，「慫恿支持『台獨』」，造成兩國關係處於建交40多年來的低谷時期，中美兩軍關係也隨之受到嚴重影響。
何雷進一步表示，此次北京香山論壇邀請了美國國防部官員。但遺憾的是，在公開場合多次提出要與中國軍方高層通話、會見會談的奧斯汀沒有出席論壇，「失去他多次請求、『夢寐以求』的機會，可見他的『誠意』真假」。
何雷說，目前中美關係出現了走出低谷，恢復正常的跡象，但兩軍關係的恢復還滯後於其他方面。盼中美兩軍要真正落實兩國元首達成的重要共識。
今年2月中美因中國偵查氣球事件令關係降到冰點，6月開始雙方恢復政治、經濟、氣候等領域交流，但在軍事交流方面未見明顯起色。（編輯：邱國強）1121030