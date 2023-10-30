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批美防長未赴香山論壇　中國專家：可見誠意真假

▲第十屆北京香山論壇將於今天上午舉行開幕式，論壇聚焦國際和區域安全議題。圖為工作人員在桌上放置中國大陸和俄羅斯國旗。（圖／美聯社／達志影像）
▲第十屆北京香山論壇將於今天上午舉行開幕式，論壇聚焦國際和區域安全議題。圖為工作人員在桌上放置中國大陸和俄羅斯國旗。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社記者呂佳蓉北京30日電）前中國人民解放軍軍事科學院副院長何雷在北京香山論壇聲稱，這次論壇邀請美國國防部官員，但遺憾的是在公開場合多次提出要與中國軍方高層通話的美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）未出席，可見「誠意」真假。

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美國指派負責中國、台灣和蒙古事務的首席主任卡拉斯（Cynthia Carras）出席北京第10屆香山論壇。目前尚未有中方官員與卡拉斯會面的消息。

環球時報報導，何雷表示，「許多國家和國際組織派官方代表團來，無論級別高低，都是論壇的客人，論壇都會熱情歡迎」。

他說，「如果來的官員級別高，論壇就給他上大會主席台演講的機會；來的官員級別低，對不起，這樣的機會就很少，甚至沒有這個機會」。

何雷又說，「所以，實際上受損失的不是北京香山論壇，而恰恰是他們自己國家，因為他沒有機會在更大的場合闡述本國的觀點和主張」。

他並對美方指「中國拒絕與美方開展經常性雙邊軍事交流和美國國防部通話請求」聲稱，美國不斷嚴重損害中國核心利益，破壞雙方政治基礎，觸碰紅線、踐踏底線，干涉中國內政，「慫恿支持『台獨』」，造成兩國關係處於建交40多年來的低谷時期，中美兩軍關係也隨之受到嚴重影響。

何雷進一步表示，此次北京香山論壇邀請了美國國防部官員。但遺憾的是，在公開場合多次提出要與中國軍方高層通話、會見會談的奧斯汀沒有出席論壇，「失去他多次請求、『夢寐以求』的機會，可見他的『誠意』真假」。

何雷說，目前中美關係出現了走出低谷，恢復正常的跡象，但兩軍關係的恢復還滯後於其他方面。盼中美兩軍要真正落實兩國元首達成的重要共識。

今年2月中美因中國偵查氣球事件令關係降到冰點，6月開始雙方恢復政治、經濟、氣候等領域交流，但在軍事交流方面未見明顯起色。（編輯：邱國強）1121030

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