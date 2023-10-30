陳淑樺神隱25年近況曝！一度傳罹患失智症 小蟲爆料：她狀況很好
歌手周蕙、小蟲與指揮家簡文彬首度合作，融合流行歌曲與古典交響樂，明年2月24、25日攜手在高雄舉辦「跨樂衛武營」演唱會，曾與許多當紅歌手合作的小蟲，今（30）日出席售票記者會，提到神隱25年、一度傳出失智症的好友陳淑樺，他大方表示去年才剛見面，「我去她的生日趴，她狀況很好，我很開心。」
記者江芷稜／綜合報導
現年65歲的陳淑樺，90年代以〈夢醒時分〉、〈滾滾紅塵〉、〈一生守候〉等經典歌曲走紅樂壇，輕柔歌聲委婉道盡女性感情滄桑，深受歌迷喜愛，專輯銷售量驚人，且兩度獲得金曲獎最佳女歌手肯定，無奈1998年後，陳淑樺受到母喪影響心情低落，決定退出演藝圈，只在2003年接受過陶晶瑩的電話訪問，從此銷聲匿跡。
這20年來關於陳淑樺的傳聞不斷，2007年她一度被狗仔偷拍到帶著眼鏡、看著布告欄喃喃自語的憔悴模樣，因此傳出罹患失智症，不過，小蟲這次為好友澄清謠言，透露對方狀況不錯，面對歌迷拚命敲碗希望偶像再開金嗓，他聞言表示：「越敲她越不願意出來，不要敲她就出來了。」
同樣65歲的小蟲則保養得不錯，他最近靠著不吃宵夜、不吃澱粉等原則，有空就到公園散步2小時，花3個月瘦了7公斤，穿得下以前的衣服，不用再買新衣服。由於這場「跨樂衛武營」音樂會適逢小蟲出道40周年，對他來說別具意義，被問到是否想辦個人演唱會，小蟲表示：「我很怕在台上唱一唱就爆哭！因為先前任賢齊的南京演唱會我有去看，他在台上唱我寫的〈心太軟〉，結果台下大合唱，當時我真的哭到不行！」