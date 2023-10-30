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領了沒？「普發現金」領取剩2天　還有10萬民眾還沒領

▲「普發現金」領取期限僅剩2日，財政部提醒，尚未領取普發現金的民眾，請於10月底前儘速領取，以免逾期無法領取。（圖／NOWnews資料照片）
▲「普發現金」領取期限僅剩2日，財政部提醒，尚未領取普發現金的民眾，請於10月底前儘速領取，以免逾期無法領取。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

財政部國庫署表示，在相關部會通力合作下，自今（2023）年3月22日「登記入帳」開放登記以來，普發現金整體作業順暢，截至今年10月30日11時止，已超過2,345萬人請領，逾9成9民眾透過多元管道完成領取普發現金，惟預估約有10萬民眾尚未領取。

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財政部國庫署提醒民眾，依全民共享經濟成果普發現金辦法規定，民眾於今年10月31日前符合領取資格，並在10月31日前擇一方式申請，即得領取普發現金；若循3種方式領取（登記入帳、ATM領現、郵局領現）無法領取者，請民眾務必於10月31日前（逾期無法受理）撥打1988客服專線（含語音留言）申請，或透過普發現金宣導網站線上客服，點選「轉接專人」文字客服留下訊息，1988客服專線錄案後將與民眾聯絡，協助民眾領取。

財政部國庫署進一步提醒，請民眾務必於今年10月31日23時59分59秒前送出聯絡訊息，才能符合相關規定。由於近期民眾恢復戶籍案件較多，為協助民眾領取，民眾可於10月31日財政部上班時間（8:30至12:00、13:30-17:30）撥打2322-8000轉接相關業務單位錄案，再由1988通知民眾領取。

財政部國庫署說明，有關媒體報導截至今年10月18日未領取普發現金之經費近10億元將全數充公部分，鑑於一般民眾領取普發現金期限將於今年10月31日截止，預估約10萬人尚未領取，其部分可能因民眾個人因素未領取，以及尚有今年10月1日至12月31日間在國內出生並領有出生證明之國民，且其生母或生父符合領取資格之新生兒，領取截止期限為2024年1月31日，相關預算將持續執行，由於普發現金經費依疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例規定，是用以前年度歲計賸餘支應，倘有節減，將依預算法相關規定，減少以前年度歲計賸餘之移用。

財政部國庫署再次強調，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。



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