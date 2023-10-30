2023年地球發燒狂創紀錄！彭啟明：台灣入冬冷氣團恐12月中才抵達
2023年全球氣候進入「未知的領域」，氣象達人、天氣風險公司總經理彭啟明今（30）日在直播「yahoo！tv彭博士觀風向」提及，今年整體氣候偏暖，包括全球海冰面積創新低、海溫和氣溫不段提升等紀錄一一被突破，加上「聖嬰年」的發展，對未來將會是一大考驗，而時序將進入11月，目前也無顯著冷空氣抵達台灣跡象，暖冬機率相當高，甚至可能12月中才會有明顯冷空氣影響台灣。
記者張志浩／綜合報導
彭啟明表示，目前北方的冷空氣已越過黃河流域，11初有機會慢慢接近長江流域，但整體趨勢來看，冷空氣並未顯著抵達台灣，以往在10月開始就要有明顯轉冷的過程，但以今年狀況來看，「不太像典型11月」。甚至攝氏14度以下的「冷氣團」，可能要到12月中才會接近台灣。
而偏暖的情況放大到全世界也有同樣的情況，溫暖的環境導致南極和全球海冰面積急劇下滑、包括北大西洋在內的「全球平均海溫」上漲，而6至10月，也可能創下連5個月全球月均溫達最高值的紀錄，「這樣的改變，可能會導致人類對即將發生的氣候變遷失去想像空間，所以要很小心。」
彭啟明補充，近期並沒有颱風生成跡象，尤其進入到10月，颱風生成情況直接熄火，過去全年平均要有23個颱風生成，但至今只有16個，遠落後落後7個，未來在東北季風增強的情況，就算颱風生成，來到台灣的機會也會降低。
此外，彭啟明提及，本週天氣先涼後暖，秋老虎發威日夜溫差大，東北季風週三（11月1日）減弱後，天氣大致穩定，下波東北季風預計下週日（11月4日）晚上接近，北部最低可能只剩攝氏20度，預估是今年較有感覺的涼意，迎風面北部、東半部降雨會持續到下週三、下週四，南台灣則無顯著變化，主要留意早晚較大溫差。