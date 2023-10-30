無卡分期詐乾大學生！正國會立委籲行政院提解方抓漏

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莊競程指出，教育部在事件爆發後統計受害者不到百名學生，但光是逢甲大學已有近百名學生遭無卡分期詐騙，顯見實際受害學生人數恐怕遠多於教育部目前所掌握的情況；教育部在這方面應更積極要求各校方主動關心、主動協助校內學生是否遭受詐騙並即時掌握情況。
莊競程表示，自己接獲受害家長陳情，盼藉這場記者會代為發聲，學生們未必是因為貪圖小利，其實多數受害者是受到同儕的人際關係影響，同學間彼此相信、互相幫忙，加上這類案件涉及債權轉移、利息等問題，年輕學子的社會經驗、金融知識較為不足就容易受到詐騙。籲社會大眾不要苛責受害學生，應鼓勵受害者勇敢站出來，才能讓相關單位提供協助。同時也要求教育部應更積極要求各校方主動關心、提供宣導訊息，主動協助校內學生是否遭受詐騙並即時掌握情況。
莊競程說，近年來無卡分期事件頻傳、受害者層出不窮，顯缺乏監管機制，先買後付（Buy Now Pay Later，BNPL）的支付方式興起，尤其是無卡分期的方式既便利又快速，但無限商機背後卻隱藏層層陷阱，台灣有800萬無信用卡族群，先買後付的支付型態成為新世代消費習慣，無法提供財力證明者往往成為詐騙目標，而近年來頻傳的事件中，受害者多數為學生，顯見這是針對學生、打工族等經濟弱勢的詐騙手法。莊競程舉日前爆紅的網路影片「山道猴子的一生」為例，主角受車行老闆慫恿的「0元交車方案」就是無卡分期的一種，貸款背後是龐大利息的壓力，影片能引起廣大共鳴，也說出一部分「無卡分期」消費者心聲。
莊競程籲，政府應建立消費者保護制度，金管會在今年初就已提出示警，認為無卡分期等BNPL支付方式，應該建立適當風控機制，包括對消費者及合作商家的徵授信管理及防範詐騙等，再者則是完善消費者保護措施，包括個資保護、客訴爭議處理、資訊充分揭露、行銷招攬無誤導等制度；但在金管會提出建議後，相關部會卻沒有相對應的處理機制，中央跟地方都缺乏針對無卡分期詐騙一致的防堵措施，應由行政院的打擊詐欺辦公室為主，串聯相關部會，針對無卡分期詐騙來訂立相關規範，相關契約標示要夠清楚、利率要有上限規範、消費者受騙後要有處理機制，不要讓民眾自己承擔。
黃秀芳表示，許多學生或剛出社會的新鮮人，在沒有足夠財力證明辦理信用卡分期付款的情況，也沒辦法一次性支付鉅額費用，但又極需購買日常生活、或是課業所需的3C產品及家電，能夠選擇的支付方式很有限，就是以無卡分期方式支付。但許多無卡分期契約對於利息金額、違約事項及債權人等借貸資訊的不夠透名，連帶使消費糾紛及詐騙案層出不窮。
黃秀芳認為，政府應建立完善制度，第一時間提供學生及年輕人協助。目前無卡分期爭議主要有五種型態，第一是辦理無卡分期後商品總價變高；第二是宣稱無利率，但後續期數包含鉅額利息；第三是解約困難，違約金及拖欠付款的滯納金高昂；第四是因爲申請者的信用未經評估，容易造成過度消費、還款困難；第五則是部分交易要求消費者簽發本票。黃秀芳也呼籲相關部會，針對無卡分期這樣的BNPL支付方式，建立適當風險控管機制，消費者保護措施應規範洗錢防制、契約議定、帳款催收的限制，建立更完善機制保護消費者免於上當受騙。
台灣青年民主協會理事長張育萌指出，無卡分期詐騙不是從今年才開始，過去層出不窮，在這樣的詐騙形式上不單是受害者本身私慾，還有受害過程人情壓力、同儕慫恿、本身財務認識稍嫌不足等，但若過度歸咎、譴責受害者一時私慾恐使他們不敢出面透過網路或實體管道求助，反而讓加害者更容易得逞。
張育萌說，疫情後興起高暴利、團伙型作案，但舊型態詐騙也未消失，政府部門不能只強調要預防新型態詐騙，也要重視現行「新舊並行」的詐騙形式，現在民法成年年齡已經調降到18歲，教育部應結合打詐辦公室有更多作為，針對高中、大學生等可能還是「金融小白」的準公民投入教育和宣導資源，借鑑日本針對成年年齡調降後提供「新成人教育」，呼籲台灣應該趕快跟上。
台灣學生聯合會秘書長黃亭偉指出，近年統計數據上顯示18至23歲是容易遇到新型金融詐騙案的族群，從網拍詐騙到前幾年的虛擬貨幣和NFT投資，詐騙會順著新的交易型態應運而生。本案也不例外，以無卡分期吸引沒有信用卡的族群辦理，融資公司法也還沒有通過，相關規範的確有法律上的漏洞。過去也曾有詐騙集團通過校園組織網絡接觸學生，之前也曾有廠商以「全國學生聯合會」的名義成立新生群組兜售商品，不只學生會受騙，時任立委的高虹安也曾經受邀參與該組織所舉辦的記者會，可見不只是學生會受騙，連立委也會受騙。學生組織盡量宣導和佈達相關資訊，也希望政府可以投入更多資源反詐騙、多做一些個案宣導，針對無卡分期應有更具體的風控措施，一起防堵詐騙犯罪伸入校園。
教育部學生事務及特殊教育司專委鄭文瑤回應，教育部掌握截至今早9點，11校、95名學生報案受害，各相關學校完成校安通報18件、並以協助學生完成報警，也關心所有受害學生、進行後續檢警配合事件，並提供全校性宣導作為。針對個案則請各大專院校提醒學生注意類似詐騙手法、以免受害案件延伸，並加強學生人權法治教育知能提升，目前112年校園重要宣導議題是打詐防治、協助學生識別詐欺議題、宣導165平台資訊。鄭文瑤也說，新舊詐騙手法都要讓學生了解，後續會對於主題式宣導議題做努力，目前跨部會合作部分，和內政部警政署有定期聯席會議，針對學生校園安全有定期討論交流，確保學生學習安全及損害減少。
台中市刑大表示，本案已報請台中地檢檢察官指揮偵辦，執行搜索拘提，主嫌已聲押獲准，清查後配合受害學生68位報案者20位，今年統計有66件、其中59件已偵破移送，包含逢甲20件被害學生，針對商家融資公司介紹人共犯結構持續清查向上溯源偵辦。
莊競程呼籲，打詐辦公室不應只是照綱領照本宣科，行政院的層級要主導各部會串連，詐欺和詐騙案缺乏整合系統，現有綱領要如何串聯各部會、建立制度才是重點。「識詐、堵詐、懲詐」大家都懂，但要如何防止這類詐騙行為深入學生族群或弱勢族群，行政院應透過上位力量去做整合平台，防止這類情況再次發生。
黃秀芳也說，在基層接獲許多學生、民眾反映，像這次的無卡分期、先前先買後付詐騙事件，而民眾反映網路投資詐騙眾多，是否能在第一時間從網路上去阻止，呼籲打詐辦公室應結合、串聯各部會，所有行政單位應一起合作阻絕詐騙行為再度發生，這次的無卡分期詐騙中，很多受害學生本身經濟弱勢，政府應該要充分發揮影響力，讓學生不再受害。