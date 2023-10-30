統一獅今晚背水一戰！啦啦隊隊長Yuki暖心喊話：我們沒有理由放棄
統一獅昨（29）日迎來第二場季後挑戰賽，卻不幸以2:3再次輸給地主隊樂天桃猿，再加上球員傷兵不斷增加，晉級台灣大賽的機率越來越渺茫，讓球迷們相當難過。不過，作為統一獅啦啦隊Uni Girls的隊長Yuki則暖心喊話，「不到最後一個出局數沒有理由放棄。」此話立刻感動無數粉絲。
記者詹鎰睿／綜合報導
在進行今晚第三場季後挑戰賽之前，Yuki則在IG上PO文喊話，「不到最後一個出局數沒有理由放棄相信獅子軍他們一定可以扳回局勢！回到我們主場背水一戰的今晚，我們毫不保留的一起加油。」有趣的是，Yuki還充滿自信地說，「我準備好要上兩天的班了！」希望球隊能在今明兩天拿下勝利。
球迷們紛紛加油打氣，「Yuki是幸運女神，今天一定會贏球的！加油！」、「要上到明天9上贏球的」、「加油加油！今天贏回來」、「統一尚勇。」據悉，季後挑戰賽採五戰三勝制，統一獅因上半季封王關係保底一勝，怎料接連遭到樂天桃猿直落二，逆轉局勢搶先聽牌，因此，今天這場對統一獅來說是背水一戰，為了迎接勝利Uni Girls啦啦隊包含艾璐、賴賴、Yuki、Mina等多位人氣成員都有出席。