上原多香子出軌害前夫輕生！再婚死性不改被家暴 又外遇有錢帥哥
日本女團「SPEED」成員上原多香子2014年曾爆出外遇害老公TENN（森脅隆宏）上吊身亡；2018年再婚高山和也後，上原多香子「死性不改」又跟別的男生有染，她被第二任丈夫高山和也發現後家暴，現在帶著孩子投靠有錢的小王。
記者陳雅蘭／綜合報導
上原多香子2012年跟團體「ET-KING」成員TENN（森脇隆宏）結婚，但2014年TENN被發現在廂型車內上吊，上原多香子因為目睹老公自縊，陷入低潮、精神狀況不佳，備受外界同情；豈料2017年，TENN的弟弟公開TENN輕生前的手機訊息，才發現是上原多香子因為TENN不孕而外遇男星阿部力，上原多香子甚至對外咎責於TENN精子有問題，TENN痛苦不堪才決定走上絕路。
上原多香子因為外遇醜聞，事業被迫停擺；2018年再嫁作家高山和也，育有1子，但老公收入不穩定，2人節儉度日；豈料過了5年，上原多香子就被《FLASH》爆料「再出軌」，對方還是比自己年輕的有錢企業家。
根據《FLASH》報導，上原多香子7月就跟小王在一起，老公高山和也發現後憤怒家暴，上原多香子逃到同團SPEED成員今井繪理子的家；目前上原多香子帶著孩子住到新公寓，小王會不時接送小孩上幼稚園，並負擔所有生活開銷。
※【NOWnews 今日新聞
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