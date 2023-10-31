接替劉鶴！何立峰成中共中央財經委主任 經濟實務能力受矚
今年3月剛晉身為中國國務院副總理的何立峰，近日已確認接替前總理劉鶴，擔任中共中央財經委員會辦公室主任。不過有外媒分析指出，身為習近平的親信，何立峰不會質疑習近平的決策，能否帶領中國經濟走出低谷仍是未知數。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，匿名消息人士透露，何立峰在這個職務上，主要是執行習近平的想法，而不是向他提出疑問，就像劉鶴所做的那樣。而且何立峰的英語程度，也與曾在哈佛讀書的劉鶴不同，未必能擔當中美經貿溝通橋樑。
公開資料顯示，何立峰曾在福建工作25年，當過廈門市委書記，2009至2013年任天津市委副書記、濱海新區區委書記。
2017年2月至2023年3月，何立峰出任國家發展和改革委員會主任；2022年10月就任中央政治局委員；今年3月被任命為國務院副總理（排名第2），與丁薛祥、張國清、劉國中同時在任。
日本《朝日新聞》則分析，何立峰雖為習近平最親密的助手之一，但隨著中國經濟面臨房地產衰退、青年失業率上升等諸多挑戰，其經濟實務能力也面臨質疑。也有專家對此項人事任命略感訝異，原以為現任國務院總理李強會扮演更多經濟要角。