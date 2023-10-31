蘋果發表會推3款新「M3晶片」！MacBook Pro最貴破8萬　十亮點曝

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M3系列晶片十大亮點功能
📍 3 奈米製程
首次以領先業界的 3 奈米製程技術製造的個人電腦晶片，讓更多電晶體封裝到更小的晶片中，同時提高速度和效率。
📍全新 GPU 帶來動態快取
不同於傳統 GPU，動態快取可以即時分配內存記憶體的使用，每項任務僅使用確切數量的記憶體需求，藉由大幅增加 GPU 的平均利用率，進而提升專業 App 和遊戲的效能。
📍硬體加速光線追蹤功能首次登陸 Mac
光線追蹤將光線與場景互動時的屬性進行建模，使 App 能夠打造逼真且物理性精確的圖像。遊戲開發者可以使用光線追蹤功能來獲得更精確的陰影和反射效果，打造深入的沉浸式環境。
📍更快速、更有效率
效能比 M1最快可達 30%。節能核心比 M1 最快可達 50%，日常任務比以往更快，同時使系統能夠最大限度地延長電池續航力。可用一半功耗帶來與 M1 相同的多執行緒能，而峰值功耗下的效能卻能提高 35%。
📍統一記憶體架構
M3 系列中的每顆晶片都採用統一記憶體架構，提供高頻寬、低延遲，以及更好的能源效率。在自訂的封裝中擁有單一記憶體池，意味著晶片中的所有技術都可以存取相同的資料，而不用來回複製其他記憶體池中的內容，提高效能和效率，並減少系統所需大多數任務的記憶體量。
📍更強大的 AI 影像處理工具
採用加強的神經網路引擎，可加速強大的機器學習 (ML) 模型。新一代神經網路引擎比 M1 系列晶片的速度最快可達 60%。強大的 AI 影像處理工具，《Adobe Premiere》、《Final Cut Pro》效能也都獲得提升。
📍影片的自訂引擎
具備更新的媒體引擎，為最熱門的影片編解碼器提供硬體加速，包括 H.264、HEVC、ProRes 以及 ProRes RAW。此外，媒體引擎首次支援 AV1 解碼，在串流服務上能進行節能播放，進一步延長電池續航力。
📍 M3 晶片：卓越效能打造最熱門的系統
M3 晶片由 250 億個電晶體組成，比 M2 多 50 億個。 採用新一代架構的 10 核心 GPU，繪圖處理效能比 M1 晶片最快可達 65%，M3 晶片配備 8 核心 CPU，包含 4 個效能核心和 4 個節能核心，使 CPU 效能比 M1 晶片最快可達 35%。最高可支援 24GB 的統一記憶體。
📍 M3 Pro 晶片：適合需要更高效能的使用者
M3 Pro 晶片由 370 億個電晶體和 18 核心的 GPU 組成。GPU 速度比 M1 Pro 最快可達 40%，而對統一記憶體的支援高達 36GB。12 核心 CPU 設計搭載 6 個效能核心和 6 個節能核心，單執行緒的工作效能比 M1 Pro 晶片最高可提升 30%。
📍 M3 Max 晶片：為最繁重的專業工作而打造
M3 Max 晶片由 920 億個電晶體組成，將專業效能帶到新境界。40 核心 GPU 的速度比 M1 Max 晶片最快可達 50%，並且支援高達 128GB 的 統一記憶體。16 核心 CPU 搭載 12 個效能核心和 4 個節能核心，與 M1 Max 晶片相比最高可提升 80%。透過兩個 ProRes 引擎，不論是使用 DaVinci Resolve、Adobe Premiere Pro 或是 Final Cut Pro，都可以快速、流暢地處理。