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親密枕邊人才能看到！男性出現這跡象　可能是糖尿病的早期徵兆

▲親密枕邊人才能看到！男性出現這跡象　可能是糖尿病的早期徵兆
▲親密枕邊人才能看到！男性出現這跡象　可能是糖尿病的早期徵兆

每日健康-每日都做得到的健康

糖尿病是一種全球性的健康問題，根據英國糖尿病協會（Diabetes UK）的數據，僅在英國就有約340萬人患有糖尿病，另有240萬人面臨高風險。儘管多數人對糖尿病的常見症狀，如口渴和頻尿有所了解，但仍有一些不太為人知的症狀值得關注。其中一個可能被忽視的症狀是男性勃起功能障礙（ED）。

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男性勃起功能障礙可能是糖尿病的早期徵兆。（圖／Shutterstock）

勃起功能障礙與糖尿病的關聯

根據外媒報導，勃起功能障礙（ED）或陽痿是男性在親密行為中可能遇到的問題。根據ED專家和Eroxon顧問Dr. Janine David的說法，這可能是糖尿病的早期警訊。她解釋，長時間的高血糖會損害血管和神經，包括供應陰莖的神經。這會限制血液流向陰莖，導致感覺喪失和性興奮困難。

Dr. Janine David進一步指出，根據Diabetic Medicine發表的一項分析，57.7%的糖尿病男性患有勃起功能障礙，而在患有第二型糖尿病的男性中，這一比例上升到66.3%。因此，如果您出現勃起功能障礙，建議您立即就醫並接受糖尿病檢測。

儘管勃起功能障礙和糖尿病之間的關聯十分明確，但大多數患有勃起功能障礙的人對這一關聯知之甚少。根據Eroxon的調查，僅三分之一的ED患者和他們的女性伴侶意識到這一危險，僅五分之一的男性伴侶知道這一關聯。



大多數患有勃起功能障礙的人對與糖尿病的關聯知之甚少（圖／Shutterstock）

 

除了高血糖外，測定男性第二型糖尿病的另一個重要因素是睪固酮水平。根據Diabetes UK的估計，16%的第二型糖尿病男性睪固酮水平偏低，另有24%的人接近低水平邊緣。

英國國民保健署（NHS）呼籲，任何有糖尿病症狀的人應立即就醫。如果您有持續出現的勃起問題，也應及時就醫，因為這可能是一個可以治療的健康狀況的跡象。

 

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