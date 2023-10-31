▲親密枕邊人才能看到！男性出現這跡象　可能是糖尿病的早期徵兆

我是廣告 請繼續往下閱讀
男性勃起功能障礙可能是糖尿病的早期徵兆。（圖／Shutterstock）
勃起功能障礙與糖尿病的關聯根據外媒報導，勃起功能障礙（ED）或陽痿是男性在親密行為中可能遇到的問題。根據ED專家和Eroxon顧問Dr. Janine David的說法，這可能是糖尿病的早期警訊。她解釋，長時間的高血糖會損害血管和神經，包括供應陰莖的神經。這會限制血液流向陰莖，導致感覺喪失和性興奮困難。
Dr. Janine David進一步指出，根據Diabetic Medicine發表的一項分析，57.7%的糖尿病男性患有勃起功能障礙，而在患有第二型糖尿病的男性中，這一比例上升到66.3%。因此，如果您出現勃起功能障礙，建議您立即就醫並接受糖尿病檢測。
儘管勃起功能障礙和糖尿病之間的關聯十分明確，但大多數患有勃起功能障礙的人對這一關聯知之甚少。根據Eroxon的調查，僅三分之一的ED患者和他們的女性伴侶意識到這一危險，僅五分之一的男性伴侶知道這一關聯。
大多數患有勃起功能障礙的人對與糖尿病的關聯知之甚少（圖／Shutterstock）
除了高血糖外，測定男性第二型糖尿病的另一個重要因素是睪固酮水平。根據Diabetes UK的估計，16%的第二型糖尿病男性睪固酮水平偏低，另有24%的人接近低水平邊緣。
英國國民保健署（NHS）呼籲，任何有糖尿病症狀的人應立即就醫。如果您有持續出現的勃起問題，也應及時就醫，因為這可能是一個可以治療的健康狀況的跡象。
延伸閱讀
秋季壓力大增？藏族醫教你4步驟「嘶呼吸」顧肺，釋放壓力、排除濁氣
連生殖器都會長？ 身體出現「粉瘤」千萬別硬擠：傷口恐流出「起司味分泌物」