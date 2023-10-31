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日常生活壓力山大！給忙碌人士的紓壓撇步：「冥想和運動」有奇效

▲日常生活壓力山大！給忙碌人士的紓壓撇步：「冥想和運動」有奇效
▲日常生活壓力山大！給忙碌人士的紓壓撇步：「冥想和運動」有奇效

每日健康-每日都做得到的健康

當今社會，壓力已成為日常生活中不可避免的一部分。繁忙的工作、快節奏的生活方式、人際關係的種種問題，都可能讓我們感到焦慮、不安。我們雖然平均壽命增加了，但卻未必能「健康的老」，壓力是讓許多疾病快速惡化的主要原因。根據台灣自殺防治中心111年一項民調表明，超過四成民眾反映，去年曾因疫情感到壓力，其中佔率較高的前兩項，分別為工作經濟及日常生活壓力。

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▲ 許多民眾反映，去年曾因疫情感到壓力。（示意圖／Unsplash）

根據外媒StudyFinds報導，最近一項研究顯示，只要讓自己在一天之內完全放鬆，避免不必要的情緒和焦慮，就能對身心健康產生極大的正面影響。這項研究由英國健康公司Bupa Health Clinics進行，研究人員找來兩千名成年人進行調查，其中71%的受訪者認為，能夠享受「毫無壓力的一天」非常重要，這表明人們對「減壓」和「放鬆」的需求和渴望。

事實上，壓力會影響身心健康，過多纍積的壓力和焦慮，會導致身體釋放不良的激素，對心臟和腎臟造成負擔，長此以往也會對身體健康造成不良影響。有研究表明，每天至少花10分鐘進行冥想，可幫助緩解焦慮。美國加州大學洛杉磯分校研究人員找來35名參與者，對他們進行爲期6個月的測試。結果表明，每天進行簡單的冥想練習、呼吸或正念，可緩解壓力和焦慮程度，提高心理健康。



▲ 每天進行簡單的冥想練習，可緩解壓力。（示意圖／Unsplash）

除了冥想，還有一些常見的減壓方法，可對抗日常壓力。

一、深呼吸

當你感到焦慮或壓力時，試著深呼吸幾次，這可以幫助放鬆身心。

二、運動

輕鬆的運動，如瑜珈、太極、散步等等，可以幫助你放鬆身體，運動也可以釋放身體中的內啡肽，減輕壓力和焦慮。

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