▲原來我們都誤會味精了！揭秘關於「味精的7大迷思」

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▲ 許多人認爲食用味精會導致脫髮等不良健康症狀。（示意圖／Unsplash）
一、味精是怎麼來的？根據外媒CNA報導，1907年的日本，化學系教授池田菊苗（Kikunae Ikeda）的妻子，為他端上一碗熱騰騰的味增湯。他發覺這一天的湯特別鮮美，原來是妻子加了海帶。他靈光一現，想發掘海帶讓味增湯更美味的秘密，便開始著手研究海帶的成分。
池田教授通過一系列的化學實驗，並使用蒸發技術將該成分結晶後，最終確定鮮味的來源，是天然存在於海藻中的「谷氨酸」（Glutamic Acid）。受到啓發的池田教授，後來創辦了日本知名食品公司「味之素」（Ajinomoto）。
二、味精是如何製作的？味之素最大的東南亞工廠，位於泰國大城府（Ayutthaya）。味精的主要生產原料是木薯根，再加工成木薯澱粉。澱粉溶解後，得到葡萄糖溶液，將溶液發酵，形成「谷氨酸羹湯」。羹湯經過過濾、加熱烘乾，分離出濃縮的谷氨酸鹽，這就是味精的製作過程。
三、味精真能讓食物變好吃？「鮮味」（Umami）是繼酸、甜、苦、咸等味道後，被發現的「第五種味道」，味精的鮮味可增強鹹食的味道。當味精和核苷酸同時出現在鷄湯等肉製品中，一起品嘗時，大腦會認爲「這真的很好吃」。
▲ 味精的鮮味可增強鹹食的味道。（示意圖／Unsplash）
四、味精存在的地方比我們想像的更多味精一般會標識在罐裝食物的標籤上，但蠔油和辣椒醬等的醬汁類，還有香腸、火腿等的加工肉品也可能含有味精，但未被列出。例如食品標籤上的「酵母提取物」或「水解酵母」等字樣，表示產品內添加了味精的主要成分谷氨酸。谷氨酸其實也存在於天然食物中，例如奶酪、果汁、堅果和番茄。
五、為什麼味精名聲不好？60年代後期，一位美國醫生每當在中餐館吃飯，就會出現後頸麻木等症狀。後來他寫信給《新英格蘭醫學雜誌》，推測症狀可能由味精引起，由此引發「中餐館綜合徵」的一系列負面新聞，味精也由此被冠上「引發口渴、麻木、脫髮」的駡名，許多人認爲味精會影響身體健康。
六、味精真的有副作用？Northeast Medical Group首席醫師吳醫師（Kelvin Goh）認爲，人們用餐後的口渴等症狀，不一定是味精造成，也有可能來自過量鹽和加工油性食品。一般上含有味精的食物，鹽和添加劑的含量也很高。吳醫師指出，目前沒有強而有力的證據，表明脫髮、癌症與食用味精的因果關係。
七、多少味精算太多？味精由78%的谷氨酸、12%的鈉和水組成。一盤炒飯同時加半茶匙食鹽（大約1,000毫克鈉）和一茶匙味精（接近700毫克鈉），已接近建議的每日鈉攝入量上限2,000毫克。根據歐洲食品安全局的評估，建議味精每日攝入量為每公斤體重30毫克。例如對於體重70公斤的人而言，每天攝入2100毫克味精已是上限。
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