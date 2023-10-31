▲吃魚的孩子更聰明？ 「Omega-3脂肪酸」護心補腦的營養好夥伴

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▲ 研究表明，體內Omega-3脂肪酸水平較高的人，大腦更強壯。（示意圖／Unsplash）
為什麼Omega-3脂肪酸對大腦好？
Omega-3家族的次亞麻油酸（Alpha-linolenic Fatty Acid，簡稱ALA），是一種人體所需脂肪酸，但人體無法自行製造，只能從食物中獲取。身體可以透過將部分ALA轉換為EPA（Eicosapentaenoic Acid），再轉換為DHA（Docosahexaenoic acid）。
根據外媒StudyFinds報導，一項研究表明，體內的Omega-3脂肪酸越多，身體越健康。 Omega-3脂肪酸能幫助大腦內的神經元功能、維持細胞膜完整性，保護認知功能，因此可以改善阿茲海默症、老年癡呆症和認知功能缺陷。
研究人員找來2183名平均年齡為46歲的參與者，測量他們的腦容量和認知功能，包括注意力、反應力、即時記憶力等。結果表明，大腦認知功能較低的一組，參與者的Omega-3脂肪酸平均水平在3.4%，而認知功能最好的一組人員，Omega-3平均水平為5.2%。
▲ Omega-3可促進大腦健康，預防老人癡呆症。（示意圖／Unsplash）
德克薩斯大學聖安東尼奧健康科學中心（University of Texas Health Science Center）的克勞蒂亞醫生（Claudia Satizabal）表示，隨著年齡增長，只要在日常飲食中適當添加Omega-3，就能促進大腦健康，不僅改善認知能力，更可有效預防老人癡呆症。
哪些食物富含Omega-3脂肪酸？Omega-3脂肪酸的主要來源是鮭魚、沙丁魚、鱒魚、長鰭金槍魚等的深海魚類。美國心臟協會發佈的飲食指南建議，每週的飲食中應至少食用兩份魚類，以改善心血管健康。對素食者而言，Omega-3的植物性來源有油菜籽油、亞麻籽油、奇亞籽、核桃、碧根果仁等堅果類，都是亞麻酸的極佳來源。
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