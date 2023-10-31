揭高階退將赴中紀錄！民進黨：10名國民黨籍朝共是最大國安天坑

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卓冠廷表示，近期傳出將列入民眾黨不分區立委的徐春鶯，曾在受訪時自稱大學畢業就擔任中國國家幹部，任務特殊且有專車接送，背景極具爭議；他質疑，就算入籍台灣，也只是放棄中國戶籍而非放棄國籍，若真的被提名甚至當選，恐成為我國第一個具有中華人民共和國國籍的立委，進入國會恐加入「馬文君們」，形成國安隱憂。
謝志忠指出，從2013年以來台灣退將透過各種活動前去中國交流，其中總共有39名退將，甚至有10位親中退將擁有國民黨籍，包含前總政戰部主任許歷農、現任國民黨不分區立委吳斯懷、前國防大學校長夏瀛洲、海軍陸戰隊退役中將鍾家聲、前國防部常務次長羅文山、前聯勤司令部上將司令季麟連、前國防大學校長暨前國民黨副主席陳鎮湘、前國防部副部長王文燮、前國防部長伍世文、前總統府戰略顧問周仲南，「國民黨任由他們去中國參加活動，是不是就是在認同中國？國民黨內已經有賣國立委馬文君，親中退將更是國安大漏洞」。
謝志忠提到，今年4月，國民黨總統參選人侯友宜為總統選戰佈局，專程前往許歷農家中祝壽，可見侯友宜為了選票，不顧守護台灣主權的基本責任，跑去和統派退將許歷農站在一起，毫無中心思想；他點名，自認中國人的立委江啟臣，在立法院阻擋國防預算，且支持與統派你儂我儂的侯友宜。
李柏毅表示，國民黨不只退將朝共，還有許多國民黨高層有離譜的訪中事跡，洪秀柱2016年時任國民黨黨主席時與中共總書記習近平會晤與參加論壇；國民黨榮譽主席連戰赴中多次，與習近平會面過四次；國民黨主席朱立倫在2015年赴北京與習近平見面，認同兩岸同屬一中，「國民黨對內擋國防阻撓國家發展，還讓高階退將及高層對外赴中交流，成為國安的最大天坑」。
李柏毅表示，他身為左營楠梓區的立委參選人，左營是台灣重要的海軍基地，當地有很多海軍弟兄，在馬文君案爆發後第一時間和他反映對國民黨的不滿，他也在海軍四個哨口外掛上「挺國軍、挺潛艦國造」的看板，讓民眾與國軍弟兄們知道，民進黨守護家園的決心，絕不給國民黨的「馬文君們、吳斯懷們」繼續搗亂的機會。
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