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萬聖節狂嗑糖果肥胖、蛀牙來搗蛋！　2招遠離糖危害又可歡度節日

▲萬聖節狂嗑糖果肥胖、蛀牙來搗蛋！　2招遠離糖危害又可歡度節日
▲萬聖節狂嗑糖果肥胖、蛀牙來搗蛋！　2招遠離糖危害又可歡度節日

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】萬聖節「不給糖就搗蛋」，裝扮成各種鬼怪的孩子們常常會獲得滿滿的戰利品－糖果，在萬聖節中孩子不僅能玩得開心，也能吃得開心。但國健署署長吳昭軍提醒，過度攝取糖分容易造成兒童肥胖、代謝症候群和蛀牙等，可能還會影響兒童生長、發展。

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因此，家長應協助孩子從小養成正確飲食習慣，拒絕或減少糖類的攝取。而在萬聖節氣氛下，該如何讓孩子歡度節慶又健康呢？國健署提供2撇步輕鬆遠離糖危害。

萬聖節遠離糖危害　第一招：用水果、堅果取代糖

根據美國兒科醫學會及美國飲食指南建議，2歲以下的孩子不要攝取任何額外添加糖分的食物、2歲以上小孩應避免攝取超過總體熱量10%的添加糖。因此，國健署建議第一招「用水果、堅果取代糖果」。

國健署表示，家長可以選擇當季盛產的「水果」，例如：秋季的柿子、木瓜、柑橘等，這些新鮮水果含有豐富的維生素C、β-胡蘿蔔素，能照顧皮膚健康、幫助牙齒、骨骼的生長發育。

另外，也可以無加糖的果乾取代糖果，讓天然甜味滿足味蕾。而無調味的「堅果」也是很好的選擇，國健署提到，堅果含有單元不飽和脂肪酸、維生素E、纖維質、鎂等營養素，有助於降低體內低密度膽固醇（LDL-C），也有抗氧化、促進腸胃蠕動等功能，是老少咸宜的點心好選擇。

不過，要特別注意堅果其實油脂含量較高，國健署建議每日1份即可（相當1湯匙的量，約為5顆腰果或5顆杏仁果或10顆花生），另外堅果質地較堅硬、顆粒較大，建議可切碎或磨粉再給小朋友食用。

萬聖節遠離糖危害　第二招：親子共煮樂趣無窮

而第二招則是「親子共煮樂趣無窮」，國健署說明，像萬聖節正好是南瓜盛產的季節，它和米飯一樣都是全穀雜糧類，相較於精緻白米，含有更豐富的膳食纖維、維生素A、維生素C等多種營養素。

國健署建議，可以將南瓜果肉蒸熟壓泥後，與燕麥片混合，適量加入喜歡的無調味堅果或烘烤過的果乾，和孩子們一起動手準備美味又有創意的南瓜點心，也能與親朋好友們分享祝福與健康。

而將果肉挖除後，家長也可以邀請孩子們一起DIY改造南瓜，刻畫上眼睛和嘴巴變成南瓜裝飾，應景又有趣。

國健署也提醒，「兒童衛教手冊」中有許多營養、生活、健康小常識，包括副食品添加原則、嬰幼兒每日膳食營養素、培養良好飲食習慣、兒童過重和肥胖防治等，家長可以多加善用兒童健康及衛教手冊，幫助孩子健康成長。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59769

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