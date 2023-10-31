蘋果M3晶片新iMac起跳價變貴！較上一代多5千 果粉慶幸沒有瀏海
2021年iMac迎來超級大改版，使用自家M1晶片、擺脫傳統的銀色機殼，用多彩且纖薄的機身來吸引果粉。間隔2年多，蘋果今（31）日推出全新M3系列晶片，iMac也同步推出後續機，這次外觀沒有太多變化，但直接跳過M2升級到M3，入手的起跳價比上一代貴了5000元，但如果以相同規格來看，則反而是便宜了1000元。
記者周淑萍/綜合報導
蘋果 推出全新 24 吋 iMac，距離上一代已經有間隔2年多，處理器直接從M1升級到M3，官方表示速度可快達兩倍，使用4.5K Retina 顯示器。這次起跳規格為8 核心 CPU、8核心 GPU、256GB SSD售價為4萬4900元；對比2年前的上一代7核心 CPU，售價為3萬9900元，單單就入手的起跳價來看，硬是要多5000元才能入手，但平心靜氣的用上一代相同規格來比較，M1為4萬5900 元，M3版的iMac似乎又便宜了1000元，但搭配的鍵盤沒有Touch ID的版本，以入手門檻來看，這次真的高出不少。
起跳價貴了5000元，功能上勢必要能多著墨，M3 iMac跳過M2，直接載入M3晶片功能上進化不少，包含：Safari 速度快30%《Microsoft Excel》快 30%、遊戲載入速度更快、可剪輯最多達 12 道 4K 影片串流、在 Final Cut Pro 和《Adobe Premiere Pro》中快兩倍。外型上則沒有太大差異，相較於MacBook Pro通通加入瀏海，iMac維持原本的設計，雖沒瀏海，但超厚的下巴還是引來果粉們的討論，更有網友不解問「是把所以功能都塞進下巴嗎？」、「那個下巴，不行！」
M3 iMac入門款搭載 8 核心 GPU 、8 核心 CPU、8GB記憶體、256GB SSD、2 個 Thunderbolt 連接埠、巧控鍵盤和巧控滑鼠的 iMac 售價4萬4900元起，只有綠色、粉紅色、藍色和銀色四色可選擇。高規款搭載 10 核心 GPU、8 核心 CPU、8GB記憶體、256GB SSD、2 個 Thunderbolt 連接埠、2 個USB 3 連接埠、Touch ID 巧控鍵盤、巧控滑鼠和 Gigabit 乙太網路埠，售價5萬900 起，則有7色綠色、黃色、橘色、粉紅色、紫色、藍色和銀色可供選擇。