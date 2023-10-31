9歲男童染流感併發腦炎！10月初才打疫苗　新冠疫情走向曝

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林詠青則指出，今天公布新增的流感死亡個案都有潛在疾病，且均為60多歲以上，發病時間多在9月下旬到10月上旬，死因多為感染流感後併發肺炎或敗血性休克死亡。
流感併發重症方面，林詠青說明，今天公布新增24例個案，其中包括一位中部9歲男童，本案於10月上旬接種本季流感疫苗，在10月下旬咳嗽、隔天出現發高燒、失去意識、全身抽搐情況，後前往急診時研判感染流感併發腦炎、腦膜炎，入住加護病房，但住院後3天已康復出院。
林詠青表示，該位個案從接種疫苗到發病有滿2週，疫苗應已產生保護力，雖接種流感疫苗最理想情況下，希望能夠預防感染，但即使接種後感染流感，仍對於其重症、死亡風險有降低效果，雖本案發病後出現全身抽搐、疑似腦炎或腦膜炎情況，但住院後恢復迅速，這方面覺得打疫苗應該還是有降低重症症狀的效果。
疾管署副署長曾淑慧則指出，目前風險族群流感疫苗接種比例達60%，接種劑次達380萬餘劑，比去年增加10萬多劑，鼓勵民眾與高風險民眾儘速接種，也感謝各地方政府的協助，不過目前台北市、台南市等縣市，65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員、學生等重點族群接種比例仍低於平均值。
針對新冠肺炎疫情方面，李佳琳表示，上週新增247例併發症，較前週下降，目前疫情狀況在低點上下起伏的狀態，新冠病毒抗病毒藥物使用情況也持平，變異株監測方面，還是以XBB為多，其亞型中，EG.5最多。