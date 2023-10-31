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9歲男童染流感併發腦炎！10月初才打疫苗　新冠疫情走向曝

▲衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，目前風險族群流感疫苗接種比例達60%，接種劑次達380萬餘劑，比去年增加10萬多劑。（圖／記者林志怡攝，2023.10.31）
▲衛福部疾管署副署長曾淑慧表示，目前風險族群流感疫苗接種比例達60%，接種劑次達380萬餘劑，比去年增加10萬多劑。（圖／記者林志怡攝，2023.10.31）

記者林志怡／台北報導

衛福部疾管署今（31）日公布最新疫情發展。針對流感疫情發展，疾管署疫情中心副主任李佳琳表示，上週新增24例流感併發重症個案，以及3例死亡。防疫醫師林詠青則補充，其中包括一位9歲男童、10月上旬接種本季流感疫苗後，仍感染流感後併發重症，但3天後即康復出院。

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針對社區合約實驗室呼吸道病毒分離情形，李佳琳表示，目前仍以流感最多，其次是呼吸道融合病毒、腺病毒等，若就流感病毒監測，近四週為H3N2高於H1N1，而門急診類流感就診人次已經連三週下降，但仍較近4年同期為高。

林詠青則指出，今天公布新增的流感死亡個案都有潛在疾病，且均為60多歲以上，發病時間多在9月下旬到10月上旬，死因多為感染流感後併發肺炎或敗血性休克死亡。

流感併發重症方面，林詠青說明，今天公布新增24例個案，其中包括一位中部9歲男童，本案於10月上旬接種本季流感疫苗，在10月下旬咳嗽、隔天出現發高燒、失去意識、全身抽搐情況，後前往急診時研判感染流感併發腦炎、腦膜炎，入住加護病房，但住院後3天已康復出院。

林詠青表示，該位個案從接種疫苗到發病有滿2週，疫苗應已產生保護力，雖接種流感疫苗最理想情況下，希望能夠預防感染，但即使接種後感染流感，仍對於其重症、死亡風險有降低效果，雖本案發病後出現全身抽搐、疑似腦炎或腦膜炎情況，但住院後恢復迅速，這方面覺得打疫苗應該還是有降低重症症狀的效果。

疾管署副署長曾淑慧則指出，目前風險族群流感疫苗接種比例達60%，接種劑次達380萬餘劑，比去年增加10萬多劑，鼓勵民眾與高風險民眾儘速接種，也感謝各地方政府的協助，不過目前台北市、台南市等縣市，65歲以上長者、學齡前幼兒、醫事人員、學生等重點族群接種比例仍低於平均值。

針對新冠肺炎疫情方面，李佳琳表示，上週新增247例併發症，較前週下降，目前疫情狀況在低點上下起伏的狀態，新冠病毒抗病毒藥物使用情況也持平，變異株監測方面，還是以XBB為多，其亞型中，EG.5最多。

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