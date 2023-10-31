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美麗島民調出爐！賴清德支持度下滑　柯侯纏鬥、微幅上升

▲美麗島民調顯示，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度33.7％。（圖／記者陳明中攝，2023.10.28）
▲美麗島民調顯示，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度33.7％。（圖／記者陳明中攝，2023.10.28）

記者陳佩君／台北報導

2024總統大選進逼，美麗島電子報公布最新民調指出，在三腳督情況下，民進黨總統參選人賴清德支持度33.7％、國民黨總統參選人侯友宜24.6％、民眾黨總統參選人柯文哲23.9％；四腳督情況下，賴32.5％、侯21.9％、柯20.4％、鴻海創辦人郭台銘5.3％。

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據美麗島民調指出，在三腳督情況下，賴清德支持度33.7％，與上個月相比減少6.3個百分點，侯友宜24.6％、增加2.2個百分點，柯文哲23.9％、增加2.3個百分點，不投票或投廢票有5.9％（+0.4％），未明確回答有11.9％。

民調指出，值得注意是對照上月可見，台北市與雲嘉南及高屏和基宜花東離島、或20至29歲、或國小以下與高中學歷等群民眾，本次調查表態投給賴清德的比率跌幅，皆超過10個百分點。

至於四腳督情況下，與上個月相較，賴32.5％、減少4.8個百分點，侯21.9％、增加2.2個百分點，柯20.4％、增加3.5個百分點，郭5.3％、減少2.1個百分點。

交叉分析得見，在競選態勢下，台北市與雲嘉南及高屏、或40至69歲、或國中與高中學歷、或泛綠民眾等群明顯支持賴清德（領先超過10個百分點），而基宜花東離島、或泛藍民眾等群明顯支持侯友宜，20至29歲、或民眾黨支持者則明顯支持柯文哲，至於在各群民眾中的郭台銘支持度皆無優勢甚至明顯墊底。

另外，美麗島民調指出，若藍白合「侯柯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為46.1％、36.8％；若藍白合「柯侯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為47.4％、35.3％。

該份民調的調查時間為10月24日到25日，由訪員進行電腦輔助電話訪問，完訪人數1070位，抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，樣本代表性與加權採用「比例估計法」，調查範圍是全國22個縣市，年滿20歲以上民眾。

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