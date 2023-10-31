美麗島民調出爐！賴清德支持度下滑　柯侯纏鬥、微幅上升

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民調指出，值得注意是對照上月可見，台北市與雲嘉南及高屏和基宜花東離島、或20至29歲、或國小以下與高中學歷等群民眾，本次調查表態投給賴清德的比率跌幅，皆超過10個百分點。
至於四腳督情況下，與上個月相較，賴32.5％、減少4.8個百分點，侯21.9％、增加2.2個百分點，柯20.4％、增加3.5個百分點，郭5.3％、減少2.1個百分點。
交叉分析得見，在競選態勢下，台北市與雲嘉南及高屏、或40至69歲、或國中與高中學歷、或泛綠民眾等群明顯支持賴清德（領先超過10個百分點），而基宜花東離島、或泛藍民眾等群明顯支持侯友宜，20至29歲、或民眾黨支持者則明顯支持柯文哲，至於在各群民眾中的郭台銘支持度皆無優勢甚至明顯墊底。
另外，美麗島民調指出，若藍白合「侯柯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為46.1％、36.8％；若藍白合「柯侯配」對決民進黨「賴蕭配」，支持度為47.4％、35.3％。
該份民調的調查時間為10月24日到25日，由訪員進行電腦輔助電話訪問，完訪人數1070位，抽樣架構是以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」，樣本代表性與加權採用「比例估計法」，調查範圍是全國22個縣市，年滿20歲以上民眾。
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