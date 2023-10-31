會走路的肺炎！黴漿菌一線抗生素抗藥性達7成 「這特性」最麻煩
台大兒童醫院小兒感染科醫師黃立民近期指出，中國地區已出現肺炎黴漿菌大流行情況，台灣也出現相關疫情，家長需要特別注意。衛福部疾管署防疫醫師林詠青則指出，肺炎黴漿菌最麻煩的是持續時間較長，雖多數情況下症狀輕微、會自行康復，但小朋友、老年人、加重氣喘症狀者，可能會需要抗生素協助。
記者林志怡／台北報導
林詠青說明，肺炎黴漿菌也是細菌性肺炎的成因之一，但屬於非典型肺炎，感染後的主要表現為呼吸道症狀，比如咽喉炎、肺炎等，另也有倦怠、發燒、頭痛等常見症狀，不過相較於一般肺炎鏈球菌造成的症狀輕微，但持續時間會比較久，可能長達數週。
不過，林詠青表示，雖多數情況下，肺炎黴漿菌的感染表現輕微、可以自行康復，但仍存在引發肺炎、腦炎等重症風險，如孩童、長者等，可能持續症狀較久，有些患者會因此加重氣喘症狀，此時會需要考慮使用抗生素治療，但統計研究，2000年後肺炎黴漿菌對此抗藥性有逐年上升的趨勢。
林詠青進一步指出，據統計，一線黴漿菌抗生素抗藥性在亞洲地區已經達到9成，台灣地區方面，抗藥性也有7成，不過臨床治療不只有一款抗生素可用，還有其他替代的抗生素可用。