丁噹追愛H先生受挫！認了1個半月沒見到面 「準備好認識新朋友」
丁噹將於本周六在台北流行音樂中心舉行「夜遊」演唱會，而她在今（31）日進行練團彩排，由於適逢萬聖節，她特別與所屬的相信音樂準備萬聖節餐給到場媒體。受訪時談到與H先生的進度，丁噹提到已經與對方有1個半月沒有見面，且都是她主動傳訊息給對方居多，讓她有點小挫折，因此直言，現階段不排斥認識新朋友。
記者吳雨婕／台北報導
丁噹為了此次開唱勤練舞蹈，還賣關子表示演唱的服裝「尺度驚人」，絕對讓人期待，她也透露因為演唱會的關係進行飲食管控，盡量都吃水煮的食物，以清淡的料理為主，還特別戒掉巧克力，體重維持在52公斤左右，她自己也怕過瘦導致能量不足。
先前丁噹提到身旁有曖昧對象H先生，被問到有沒有邀請對方來看演唱會，她笑回：「他人在上海，這次沒有辦法來，他看不懂中文，只會日文、英文，應該是明年吧，明年上海場的演唱會（再邀請）。」還表示，與H先生已經有一個半月沒見面了，這段時間雙方都還是有傳訊息，她形容：「關係有在，線還在。」
講起H先生，丁噹似乎有點挫折，一問之下才知道，原來H先生有點被動，通常都是由丁噹傳訊息給他居多，她不諱言的說：「我屬於付出型的人，感情上會比較主動，但這幾年的狀態跟以前不太一樣，自己的心打開了，所以很多時候會以自己的感受為主，會在乎自己，讓自己開心。」丁噹表示不排斥去認識新朋友，也不害怕一個人，「準備好去約會，以前好像專注都在工作上，約會雷達沒有打開，不會約朋友出去吃飯，現在甚至去美國，都會碰到一些朋友，會約一起去看電影，我覺得滿好的，敞開自己，也不要想太多。」