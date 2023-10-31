突發性耳鳴、頭暈　當心是耳中風上身

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亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣表示，突發性耳聾跟顏面神經麻痺十分類似，多屬於突發性且無預警的疾病，造成原因主要以內耳血液循環不良或病毒感染為最大宗，其他原因則包括聽神經瘤、內耳內淋巴囊水腫以及自體免疫疾病等，病患多半可透過口服或注射類固醇及高壓氧治療等方式治療改善病情。
田輝勣解釋，由於內耳血液循環有一段沒有側支血管支援，一旦因故阻塞導致血液斷流，就會造成突發性耳聾，也就是俗稱「耳中風」，這類患者以三高族群最為常見，至於病毒感染則多半與太勞累、生活作息不正常、感冒等因素相關，連帶造成人體自體免疫能力下滑，突發性耳聾的風險也隨之升高。
上述兩位患者共同症狀都是單側耳聾，且伴隨著耳鳴、耳塞現象，張太太本身因習慣側睡，因此左耳沒有聽到鬧鐘聲，等到被孩子搖醒時，才驚覺已錯過上課時間，她一度沮喪以為「完了，這輩子聽不到了」，送完孩子到校上課後，連忙到醫院就醫，另位陳先生則是以為手機故障，不斷左右耳交互測試手機聲音後，才驚覺「可能是我自己有問題」，也連忙衝到醫院掛急診。
經檢查後，兩人的聽力都從正常值0-25分貝之間，惡化到超過80分貝，已經屬於重度聽力損失等級，所幸發現得早，立即安排住院觀察並注射類固醇藥物，同時建議採用高壓氧治療，經過密集持續治療10次後，聽力已經進步到30分貝，距離完全康復僅剩一步之遙，讓兩人都放下心中大石，笑說：「總算不用一直請對方『再講一次』了！」
田輝勣指出，高壓氧治療是讓患者吸入100%純氧，以增加血液中的氧含量，，藉以增加血氧濃度提昇組織內含氧量，使紅血球含氧量達飽和，更能增加溶解於血漿中的氧氣，促進血管新生、活化受損部位組織，對於突發性耳聾的患者而言是治療一大利器。
田輝勣也提醒，民眾如果突然出現單側聽力聽不見，或者突發性耳鳴、頭暈等症狀，務必儘速就醫，因為越早治療，復原效果越佳，否則可能會造成終生聽損，此外也要積極控制血壓、血糖、血脂，調整生活作息、減緩壓力，尤其目前正是秋冬季節，各種病毒盛行，更要留意復發風險。