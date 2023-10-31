蘋果M3晶片MacBook Pro怎挑！官方給建議 舊代M2筆電直降千元
蘋果今（31）發表M3系列晶片，同步推出搭載最新晶片的MacBook Pro，且全新的「太空黑」超吸睛，但僅配置在較高規的M3 Pro或M3 Max晶片機型上。
記者周淑萍/綜合報導
價格部分相當懸殊，M3起跳價為5萬4900元，想要買太空灰，最低入手價為M3 Pro，售價6萬9900元，最高規的M3 Max晶片，市售版10萬5900元起，如果客製化加到頂規，價格要22萬5900元，價格相當驚人！如果，新機下不了手，上一代降價相對親民一些，去年M2版14吋MacBook Pro STUDIO A直接降價1400元。
全新的MacBook Pro 系列，搭載全新 M3 系列晶片，包含：M3、M3 Pro 與 M3 Max，有新一代 GPU 架構和更快的 CPU。但該怎麼選擇？官方直接切出三種族群。
有新款推出，舊代跟著降價，M2版本的MacBook Pro 14吋，配置12核心CPU、19核心GPU、16 RAM、1TB容量版本，根據STUDIO A表示，從原價7萬9900元，蘋果官方降價1400元，新價格為7萬8500元。
- 搭載 M3的14 吋 MacBook Pro適合創意工作者、學生。
- 搭載 M3 Pro 的 14 吋和 16 吋 MacBook Pro 提供更強大的效能和額外的統一記憶體支援，為工程師、創意工作者和研究人員等可以應付更繁重的工作流程。
- 搭載 M3 Max 的 14 吋和 16 吋 MacBook Pro配備怪獸級 GPU 和強大的CPU，記憶體可以客製化達 128GB，適合機器學習程式設計師、3D 動畫師和影片剪輯師等滿足多工的需求。
STUDIO A也順勢推出相關優惠，11月1日起至11月30日，買 MacBook 筆電加購SA Care 三年期，贈送4,300 好禮包，再享主機 9.5 折，購買M2晶片的MacBook Pro 14/16吋贈送4000元副廠配件購物金；M2 MacBook Air 13/15吋則送3500元副廠配件購物金。