韋喆灑7位數積蓄圓夢！無法適應台灣這事 崩潰衝出教室同學傻眼
由選秀節目出道的外籍歌手韋喆，近來推出首張專輯《THE DEPARTURE》，並於今（31）日在台北舉辦媒體活動，林宥嘉擔任嘉賓驚喜現身，送上樂高給予祝福。韋喆受訪時提到，為了製作專輯已經花光了7位數積蓄，而他就算來台10年，依舊對台灣的天氣，不是很適應，直言：「我非常不懂。」
記者吳雨婕／台北報導
從大學來台至今已經有10年的韋喆，透露起初來到台灣時，因為中文不好，鬧出許多笑話，「大學我用PTT報告時，有些很難的（中文）詞我沒辦法念，報告半個小時後，老師說『可以停嗎？後面可以用英文報告，前面都聽不懂』。」讓他當場有點難過、有點受打擊。
韋喆提到為了來台發展音樂路，已經有3年沒回家了，專輯其中一首歌〈Triumph〉，就是寫給家人的歌曲，家人得知他發專輯後，媽媽開心到時常在臉書分享他的歌，阿姨則是興奮地表示以他為榮，韋喆還透露，因為發專輯已經花光7位數的積蓄。他表示，最辛苦的時期是在疫情期間，當時一度想要放棄音樂，乖乖回家，因為那時候基本沒收入，甚至差點要開始借錢度日，為了不讓家人擔心，他也不敢跟家人說狀況。
韋喆分享，來台灣10年了，對於台灣的潮濕天氣依舊不是很適應，對於台灣人能夠「預知」下雨，帶雨傘出門這件事感到驚奇，現場媒體解釋，這不是預知，而是一種習慣，這才讓他恍然大悟，此外，他對於台灣人對於颱風、地震淡定的反應，也感到很驚訝，「對我們那邊來說颱風很嚴重；這裡的同學都說沒事啊，就出門買泡麵了，我想說都不用準備什麼嗎？」至於遇到地震，他更是無法理解，「我非常不懂，很看不懂，全場只有我嚇到跑出教室，大家看著我，一臉『你還好嗎？』」