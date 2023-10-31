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有望發展半導體人才庫！越南拼晶片業　專家分析三大優勢

▲越南打算發展晶片業，專家認為越南有望成為半導體人才庫。（圖／取自Unsplash圖庫）
▲越南打算發展晶片業，專家認為越南有望成為半導體人才庫。（圖／取自Unsplash圖庫）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南打算發展晶片業，並為了蓋首座晶片廠而積極和外資磋商，力拼產業轉型，並透露希望首座晶片廠能在2030年前落成。越南半導體產業高峰會在29日舉行，在場專家認為越南有望成為半導體人才庫，但須長期投注資源，企業也會有動力與越南合作。

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越南半導體產業高峰會29日邀請工研院產業科技國際策略發展所副所長紀昭吟出席小組討論；此外，美國半導體協會（SIA）、晶片大廠高通（Qualcomm）、晶片軟體製造商新思科技（Synopsys）等企業主管到場演講。

越南計劃投資部部長阮志勇（Nguyen Chi Dung）開幕致詞時表示越南具發展半導體技術的必要條件與要素，三大優勢包括政治制度穩定，地理位置優越，且致力於2030年培育出5萬名半導體工程師。阮志勇指出，越南現在有很多學術單位與本土大企業在培育半導體人才，還吸引來自美國、韓國、日本、歐洲和台灣的半導體巨擘，越南政府並祭出投資誘因，在越南法律架構下給予半導體產業最高優惠。

台灣工研院產業科技國際策略發展所副所長紀昭吟當天則分享經驗，台灣的半導體產業歷經了50年的發展才有今天，越南在立定半導體國家戰略時，要把握自身優勢選定一個方向並持之以恆地投入，過程中也要有政府的支持。會後她向中央社表示，她能感到越南政府對於投入晶片設計很有想法，培育5萬名半導體工程師的目標也具可行性，而台灣晶片設計為全球第二，相關發展經驗可做為參考，越南也可就此與台灣人才交流。

美國半導體協會執行長紐佛（John Neuffer）在演講時表示，人力資源對半導體產業非常重要，整個行業在全球都面臨人才短缺，越南也了解到培育人才的重要性，計劃培育5萬名半導體工程師完全是正確的目標。

不過，要成為半導體人才庫，越南政府也需投資越南的高等教育。其實越南的基礎教育普及，根據世界銀行今年的最新數據顯示，越南學生的整體學習成績不僅超越了馬來西亞和泰國的學生，還超越了英國和加拿大的學生。儘管越南的經濟水準遠低於英國，甚至在亞洲鄰國中也相對較低，但在學習成績上越南達到了先進國家的水準。

越南政府對基本教育有大量投資，在整體學習成績方面取得了驚人的成就，但在科技和管理人才方面仍然相對不足。要讓教育對經濟增長產生更大的影響，越南仍然需要在高等教育體制上下更多努力，尤其要發展半導體人才庫，勢必需要投入更多資源在高等教育上。

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