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Ozone佳辰演藝路被唱衰　鬼鬼暖心打氣「對得起自己就好了」

▲《Ozone夏日青春冒險》第二集迎來大來賓「鬼鬼」吳映潔（前排左二），和六位少年邊露營邊談心，佳辰（後排右）分享進入演藝圈後的壓力。（圖／寬想國際娛樂）
▲《Ozone夏日青春冒險》第二集迎來大來賓「鬼鬼」吳映潔（前排左二），和六位少年邊露營邊談心，佳辰（後排右）分享進入演藝圈後的壓力。（圖／寬想國際娛樂）

記者黃盈容/綜合報導

《原子少年》男團Ozone推出首檔實境綜藝節目《Ozone夏日青春冒險》，節目第二集迎來大來賓「鬼鬼」吳映潔，鬼鬼除了與少年進行趣味遊戲，也在夜晚星空下彼此談心，佳辰分享進入演藝圈後的壓力，有時候會遇到旁人不看好自己，「這會影響到我，會覺得沒信心、也認為自己做不好，這點是在這條路上最累的。」鬼鬼以前輩身分暖心給予建議，「這個過程是必然的，你只要能對得起自己就好了！」
 

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▲哲言（左）、佳辰組隊玩遊戲。
▲哲言（左）、佳辰組隊玩遊戲。（圖／寬想國際娛樂）
《Ozone夏日青春冒險》是Ozone出道後首檔團體實境綜藝，在影音平台MyVideo播出，6位少年解鎖青春冒險，展現有別於以往的個人魅力。不論歡笑與煩惱，都赤裸呈現。節目中，除了佳辰有煩惱，子翔也說出心聲，感性謝謝每一位團員，他談到因為大部分的人一開始都有公司培訓，他是以純素人身份去報名《原子少年》，像一張白紙一樣踏入演藝圈，「我一開始做什麼都一個人、什麼也不懂，幸好有他們一路陪伴我，也很幸運可以加入Ozone。」

煥鈞感謝有大家一起出遊的機會，「因為這個團綜，讓我們更了解彼此的習慣和心情，因此會更熟悉彼此。」哲言也表示：「不管過程中有爭吵或是有情緒，這都是最真實的我們。」

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