財政部優質酒類認證發表會 信義鄉農會等5家獲授證

財政部為推動優質酒類認證，今（31）日舉辦2023優質酒類認證成果發表會，為新通過認證的南投縣信義鄉農會等5家製酒業者授證，另頒發112年度品評競賽優勝獎項。財政部次長阮清華表示，今年財政部薦送認證酒品參加國際競賽，在美國舊金山世界烈酒競賽中，勇奪35面獎牌，打破歷年紀錄。
記者金武鳯/綜合報導
財政部自92年起推動優質酒類認證制度，申請認證酒品須通過資格審查、現場評核及酒品抽驗，並提報認證技術委員會審議通過，才會授予使用W認證標誌。今日獲得授證之認證業者，包括臺灣菸酒股份有限公司南投酒廠、金車股份有限公司員山廠、大安甘醇股份有限公司、舜堂萊嘉股份有限公司及南投縣信義鄉農會5家業者6個廠線。
為行銷推廣認證酒品，財政部自106年起薦送認證酒品參加國際競賽，歷年均有優異表現。112年第3度挑戰2023美國舊金山世界烈酒競賽，打破歷年紀錄，勇奪35面獎牌，包含1面「最佳其他單一麥芽威士忌」、7面雙金牌、8面金牌、17面銀牌及2面銅牌。
另為鼓勵認證業者良性競爭，財政部本年舉辦第9屆認證酒品品評競賽，競賽項目分為蒸餾酒類、釀造酒類及啤酒類3組，邀請國內品酒專家，採盲飲模式進行評審，評審結果共22款酒品得獎。本次發表會特別選用6款品評競賽優勝酒品，邀請台北喜來登大飯店主廚精心設計佐酒餐點，並由君品酒店首席侍酒師專業解說酒品之風味及特色，讓與會嘉賓對於認證優質酒品之風味留下深刻體驗。