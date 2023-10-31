綠台東立委鬧分裂　賴清德喊票投賴坤成「雙賴合體、台灣晉級」

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德今在南清宮主委陳德發、賴坤成、台東縣前縣長陳建年、台東縣全民信賴台灣之友會會長余文儀、台東縣信賴台灣姐妹會總會長王欽鈴、多位地方黨公職陪同之下，接連前往東海岸後援會成立大會與南清宮參香祈福。
賴清德談起賴坤成時表示，他是一個很好相處、沒有架子的人，一直以來，也是大家的好朋友、老戰友，相信未來他進入立法院，一定是國會即戰力，能夠馬上捲起袖子為大家做事。
賴清德細數賴坤成提出的政見，大讚「他的政見非常完整」。第一，推動南島語族文化，台東是原民故鄉，要將台東打造為世界南島首都；第二，提升醫療資源，將台東馬偕紀念醫院升格至「準醫學中心」水準，提供更好的醫療服務；第三，建置良好長照系統，以因應高齡化社會，照顧台東鄉親。
在交通、產業等方面，賴清德說，賴坤成也提出許多願景，包括未來要加速推動花東地區鐵路雙軌電氣化、爭取花東快速道路，提升花東居民交通便利性；以及加值台東農漁產品，提升經濟附加價值，並同步推動東海岸和日本與那國交流、蘭嶼至菲律賓巴丹直航，發展台日、台菲邊境貿易，打造「黑潮經濟生活共同圈」，增加農漁民收入。
賴清德說，紅葉少棒隊是從台東出發，台東可以說是台灣棒球最早的發源地，賴坤成也在政見中提到未來將支持台東擁有大型比賽場地，讓外國移地訓練、國際性比賽等，都可以來到台東，同步發展地方觀光；能源方面，賴清德表示，台東得天獨厚，除了有「地熱」發展潛力外，也有「小水力發電」潛力場域，賴坤成也將發展「小水力發電」納入政見中，賴說「這也是未來我要推動的重點」。
賴清德表示，賴坤成所提政見，都很切合地方需要，透由這些政見，相信能夠為台東提供優質的就業、生活與退休環境，並吸引、鼓勵年輕人返鄉，希望台東鄉親一票賴清德、一票賴坤成，政黨票支持民進黨，團結一致挺台灣，讓總統當選、國會過半；雙賴合體，台灣晉級。
賴清德懇託鄉親，一定要讓賴清德與賴坤成雙雙高票當選，並讓民進黨國會過半；他會持續守護和平、發展經濟、提升台灣國防的力量並持續增加社會福利，將台灣的和平與繁榮視為最重要的使命，帶領台灣持續向前。
隨後，賴清德出席「台東縣信賴姐妹會成立大會」，他表示，他與賴坤成的經歷很雷同，小時候都是單親家庭由媽媽獨自拉拔長大，一個是醫師、一個是律師，在台灣民主自由風雨飄搖之際，離開原本的工作崗位投入政治，為了台灣的未來與民主自由打拚。
賴清德懇託鄉親，一定要讓賴清德與賴坤成雙雙高票當選，並讓民進黨國會過半；他會持續守護和平、發展經濟、提升台灣國防的力量並持續增加社會福利，將台灣的和平與繁榮視為最重要的使命，帶領台灣持續向前。
更多「2024大選」相關新聞。