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孟加拉成衣工人上街抗議低薪　爆發新一輪衝突

▲孟加拉警方今天與數以萬計製衣工人發生衝突，這些為大型西方品牌製作成衣的工人要求獲得合理工資。圖為孟加拉先前發生大火的成衣工廠。（圖／美聯社／達志影像）
▲孟加拉警方今天與數以萬計製衣工人發生衝突，這些為大型西方品牌製作成衣的工人要求獲得合理工資。圖為孟加拉先前發生大火的成衣工廠。（圖／美聯社／達志影像）

文／中央社

（中央社孟加拉阿蘇里亞31日綜合外電報導）孟加拉警方今天與數以萬計製衣工人發生衝突，這些為大型西方品牌製作成衣的工人要求獲得合理工資。此前一天，一場類似的抗議活動造成至少兩人死亡。

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法新社報導，警方表示，數萬名工人在阿蘇里亞（Ashulia）和孟加拉最大工業城市加吉坡（Gazipur）數十家工廠發起罷工，當局向砸壞工廠並堵住道路的抗議人群發射催淚瓦斯和橡膠彈。

光是加吉坡就有超過1000家為海恩斯莫里斯公司（H&M）和蓋璞公司（Gap）等品牌製造服裝的廠房。

阿蘇里亞的資深製衣工會領袖卡姆蘭（Al Kamran）表示：「工人們上街是因為他們的薪水不夠支付上漲的食品開支。」

孟加拉是世界上最大的成衣出口國之一，這項產業占南亞國家孟加拉550億美元年度出口總額的85%。

但對於孟加拉400萬名服裝工人中的許多人來說，他們的工作條件仍非常惡劣。

阿蘇里亞工業區警察局副局長納瑟（Mahmud Naser）告訴法新社：「約1萬5000名工人在阿蘇里亞不同地方參與要求加薪的抗議活動。」

工會領袖卡姆蘭對這個數字提出質疑，表示僅在阿蘇里亞就有約5萬名工人因為物價飛漲參與罷工。

卡姆蘭說，馬鈴薯和洋蔥等基本食品價格自去年以來已上漲超過一倍，他表示：「房租也飆升。唯一沒有增加的是工資。」

成衣工人團結工會（Garment Sramik Samhati union）領袖阿克特（Taslima Akter）說，如果把通貨膨脹和貨幣貶值計算在內，製造商提供的報酬「還不如工人在2017年得到的工資」。（譯者：王嘉語/核稿：楊昭彥）1121031

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