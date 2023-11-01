最短命婚姻！新人辦完結婚手續「僅3分鐘」 新娘秒折返決定離婚
結婚是一輩子的大事，一定要好好挑選另一半陪伴自己度過之後的人生。科威特就有一對夫妻在法院公證結婚後，2人準備離開時，新娘不慎踩到裙擺絆倒，而新郎竟眼睜睜看著老婆跌倒，並在一旁揶揄取笑，讓新娘氣得當場決定離婚，2人的婚姻只維持3分鐘就以分手收場，成了科威特最短命的婚姻。
記者賴禹妡／綜合報導
婚禮顧問VIVI近日在節目《新聞挖挖哇！》中分享，科威特一對夫妻原本開心地到法院準備登記結婚，在經過法官宣告2人正式結為夫妻之後，他們便牽著彼此準備離開法院，沒想到此時新娘不慎踩到裙擺跌倒，新郎卻沒有上前關心，而是在一旁哈哈大笑，還嘲弄新婚妻子很愚笨，讓新娘當場氣到決定離婚。
VIVI透露，新娘當下認為，另一半非但沒有來扶她，還落井下石取笑她，「這樣的男人，我為什麼要跟你過一輩子」。因此新娘原本要走出法院，當下馬上折返向承辦人員表示自己決定立刻離婚，請法官受理案子，成了科威特最短命婚姻。
對此，主持人鄭弘儀直言，該位新郎在婚前肯定不敢做出這個舉動，是因爲結婚才會變得態度隨便。他也分享一個案例，過去在高爾夫球場曾有男職員在追女同事，婚前在高爾夫球場遇到下雨時，男職員都會公主抱著女方跳過小水溝，但兩人結婚生完一個小孩之後，夫妻倆遇到同樣情境，男方卻回：「妳軟腳喔。」婚前婚後超反差的態度，讓眾人忍不住笑出來。