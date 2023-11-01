加速外企撤離！富士康遭查稅 外媒：中國霸凌蘋果供應商適得其反
中國對鴻海旗下富士康展開跨省、跨部門的大規模查稅，外界分析原因或與鴻海集團創辦人郭台銘擬參選總統、富士康轉移部分業務至印度等市場有關。《華爾街日報》指出，如果富士康或類似業者被北京當局以「懲罰」作為警告，製造商們反而更可能選擇加速撤離中國。
國際中心楊智傑／綜合報導
蘋果代工廠富士康遭調查一事未有進一步細節，但此舉已經掀起高度關注。《華爾街日報》以「對中國來說，霸凌蘋果供應商恐適得其反」為題指出，作為長期與北京當局交好的企業，富士康曾是為中國創造最多就業機會的公司之一，如今面臨查稅、用地調查恐怕只會加速代工廠商及其客戶多元化經營，從中國轉往其他市場。
報導提到，蘋果（Apple）被視為美中經濟夥伴關係的基石，美國今年上半有75%的智慧型手機從中國進口，如果連蘋果與其供應商在中國都是「不安全」的，那麼對其他企業與代工廠商來說，幾乎沒有人能自認安全。
《金融時報》也提到，因為中國本土代工廠「立訊」正在蠶食富士康的領先地位，加上去年富士康鄭州廠在新冠疫情封控下爆發的員工抗爭，使蘋果iPhone銷售每周損失約10億美元，如今北京當局對於富士康的調查，被視為更廣泛打壓的前兆，在諸多外企遭訊問之際，北京全面打壓跨國企業的可能性也愈來愈高。